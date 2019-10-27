اعتماد مواقع جديدة ببعض المحافظات لإعلانها محميات طبيعية



مسقط - الرؤية

عقدت اللجنة الوطنية للمحميات برئاسة سعادة نجيب بن علي الرواس وكيل وزارة البيئة والشؤون المناخية اجتماعها الثالث بديوان عام الوزارة.

وناقش الاجتماع آخر المستجدات بشأن المحميات المقترحة والمواقع المحمية المؤقتة لحماية الغطاء النباتي. واستعرضت اللجنة التحديات التي تواجه عمل المحميات الطبيعية والعاملين في مجال حماية الحياة الفطرية، والتي كان من أبرزها قضايا صيد الحيوانات البرية. وأقرت اللجنة عددا من التوصيات لاعتماد مواقع جديدة في بعض المحافظات لإعلانها كمحميات طبيعية أو مواقع محمية مؤقتة، وتشكيل فريق عمل لتقييم المخاطر في المحميات الطبيعية والعمل على إيجاد الحلول المناسبة لها.