مناقشة خطط التعمين والتشغيل المقترحة في قطاع التعدين

مسقط - العمانية

عقد الفريق الفني المعني بمتابعة التوظيف في مشاريع مخرجات قطاع التعدين اجتماعه الدوري الثالث، حيث ناقش خطط التعمين والتشغيل المقترحة من قبل الشركات المتضمنة عدد الوظائف المقترحة عن طريق التوظيف المباشر والتوظيف المقرون بالتدريب وخطة الإحلال.

وقام الفريق بتقييم خطط التعمين والتشغيل المقدمة من قبل الشركات بهدف تحديد التحديات التي تواجه عملية التعمين والتشغيل في القطاع والعمل على تذليلها مما يُساهم في تحقيق نسب التوظيف المستهدفة في القطاع. كما قام الصندوق الوطني للتدريب باستعراض عدد من تجاربه مع القطاعات الأخرى والآليات التي تم اتخاذها في تطوير استراتيجية التدريب للقطاع واستكمال خطط التدريب وتنفيذها.

وقال محمد بن سالم المرضوف السعدي رئيس الفريق إنَّ الفريق الفني يعمل على دراسة مدى جاذبية قطاع التعدين للقوى العاملة الوطنية وتقديم المقترحات التي تسهم في زيادة قابلية القوى العاملة الوطنية للعمل في القطاع، وتحديد أولويات التدريب واحتياجات سوق العمل بالقطاع من الكفاءات والمهارات بهدف الإيفاء بمتطلبات وتطلعات الشركات التعدينية من الكفاءات والتخصصات. وأكد أنَّ الهيئة كجهة مشرفة على القطاع ستعمل جاهدة في سبيل تحقيق النسب المستهدفة للوظائف التي أقرتها مختبرات قطاع التعدين في الموعد المحدد لها.