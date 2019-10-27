السيباني: تغطية الانتخابات متاحة لكل حاملي التصاريح الإعلامية بجميع المراكز

الرؤية - مدرين المكتوميّة

أكّد سعادة ناصر بن سليمان السيباني نائب رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون رئيس اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة أنّ جميع الصحفيين والإعلاميين المعنيين بتغطية الانتخابات على أهبة الاستعداد لتغطية هذا الحدث الوطني اليوم الأحد، مشيرا إلى أنّه لأول مرة في تاريخ تغطية انتخابات الشورى أن يكون النقل والبث المباشر من الساعة السادسة صباحا وحتى إعلان جميع النتائج، وسيكون النقل من جميع المراكز.

وقال سعادته في تصريحات صحفية على هامش افتتاح المركز الإعلامي للانتخابات، إنّ هذا المركز متاح فيه الربط التلفزيوني لجميع القنوات الأجنبية المشاركة من خارج السلطنة كي تتمكن من نقل الصورة مباشرة إلى محطاتها في الخارج، إلى جانب تقديم حزمة من التسهيلات الأخرى، مثل خدمات المونتاج وكل ما من شأنه تسهيل عمل الطواقم الإعلامية. وشدد السيباني على أنّه متاح لجميع الصحفيين والإعلاميين نقل الصورة مباشرة من المراكز الانتخابية كيفما شاؤوا ودون أي تدخل من أي جهة. ووجه السيباني شكره- في تصريح خاص لـ"الرؤية- إلى جميع الإعلاميين المشاركين في التغطية من خارج السلطنة، والذين يصل عددهم الى 70 إعلاميا من مختلف المؤسسات الإعلامية، المقروءة والمسموعة والمرئية. وقال إنّ بإمكان الصحفيين الأجانب زيارة أي مركز من المراكز الـ110 المنتشرة في أنحاء السلطنة. وأضاف أنّ على جميع المواطنين أن يشاركوا في هذا الواجب الوطني لخدمة المجتمع العماني ولخدمة عمان، مؤكدا أنّ المواطن العماني يملك من الوعي ما يعينه على اختيار من يراه مناسبا وكفءا وقادرًا على أن يوصل صوته إلى المجلس، حيث إنّ مجلس الشورى أحد أركان دولة المؤسسات، وهذه المؤسسة تزداد قوة عاما بعد عام، وهي تستمد قوتها من المجتمع، والمجتمع هو من يختار العضو.