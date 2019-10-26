تطور الإعصار المداري في بحر العرب إلى "الدرجة الثانية"

مسقط – الرؤية
أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تطور الإعصار المداري "كيار"، شرق بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح تقدر بين (85-95) عقدة حول المركز، ويستمر في تحركه في الاتجاه الغربي / الشمالي الغربي نحو وسط بحر العرب.
السبت 26 أكتوبر 2019 09:27 م بتوقيت مسقط
مسقط – الرؤية
أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تطور الإعصار المداري "كيار"، شرق بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح تقدر بين (85-95) عقدة حول المركز، ويستمر في تحركه في الاتجاه الغربي / الشمالي الغربي نحو وسط بحر العرب.
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