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تطور الإعصار المداري في بحر العرب إلى "الدرجة الثانية"

السبت 26 أكتوبر 2019 09:27 م بتوقيت مسقط

تطور الإعصار المداري في بحر العرب إلى "الدرجة الثانية"

مسقط – الرؤية

 

أشارت المديرية العامة للأرصاد الجوية إلى تطور الإعصار المداري "كيار"، شرق بحر العرب إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية بسرعة رياح تقدر بين (85-95) عقدة حول المركز، ويستمر في تحركه في الاتجاه الغربي / الشمالي الغربي نحو وسط بحر العرب.

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