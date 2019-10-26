حمود بن فيصل يفتتح المركز الإعلامي لانتخابات "الشورى 2019"

مسقط - العمانية

افتتح معالي السيّد حمود بن فيصل البوسعيدي وزير الداخلية، بفندق جراند حياة مسقط، مساء أمس، المركز الإعلامي لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة.

ويُقدّم المركز الإعلامي الخدمات الإعلامية للصحفيين والإعلاميين بمختلف وسائل الإعلام والمراسلين الصحفيين من داخل وخارج السلطنة الذين يقومون بتغطية انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة والمقررة اليوم الأحد في جميع ولايات السلطنة.

ويوفر المركز الإعلامي مختلف المطبوعات والكتيبات والمطويات التعريفية التي تسهل للإعلاميين والصحفيين أداء مهام عملهم. كما ستقوم اللجنة الإعلامية لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة بتزويد الكوادر الإعلامية والفنية الموجودة بالمركز بالبيانات والصور وتنسيق المقابلات الصحفية.

ويشتمل المركز الإعلامي على معرض للصور يتناول ملامح من مسيرة الشورى العمانية التي تفضل حضرة صاحب الجلالة السلطان قابوس بن سعيد المعظم- حفظه الله ورعاه- برعايتها وتشمل الصور ملامح من الجولات السامية لجلالته- أيده الله- في الولايات منذ بزوغ فجر النهضة المباركة في العام 1970.

واطلع معالي السيد وزير الداخلية خلال جولته بالمركز الإعلامي على جهاز التصويت الإلكتروني "صوتك" الذي يتكون من شاشة تعمل بنظام اللمس، محددٌ فيها إجراءات وخطوات الانتخاب، ليقوم الناخب باختيار مرشحه من خلالها بكل سهولة ويسر، وروعي في تصميم شكل الجهاز ملاءمته لمختلف فئات الناخبين بمن فيهم كبار السن وذوو الإعاقة.

حضر حفل الافتتاح معالي الدكتور عبدالمنعم بن منصور الحسني وزير الإعلام ومعالي الدكتور عبدالله بن ناصر الحراصي رئيس الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون وفضيلة الدكتور خليفة بن محمد الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة العليا لانتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة وعدد من المسؤولين بوزارتي الداخلية والإعلام والهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ورؤساء تحرير وكالة الأنباء العمانية والصحف المحلية ومختلف وسائل الإعلام العربية والدولية.