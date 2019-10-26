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انطلاق حملة "التبغ القاتل الصامت" بجنوب الباطنة والرستاق

السبت 26 أكتوبر 2019 08:05 م بتوقيت مسقط

انطلاق حملة "التبغ القاتل الصامت" بجنوب الباطنة والرستاق

المصنعة - طالب المقبالي

أطلقتْ إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق، مؤخراً، وبالتعاون مع المديرية العامة للتربية والتعليم، حملة بمسمى "التبغ القاتل الصامت"، والتي تستهدف مدارس الولايات التابعة لنطاق عمل الإدارة، وذلك بكل من ولاية الرستاق والمصنعة والعوابي، والتي تستمرُّ ثلاثة أشهر؛ ابتداءً من شهر أكتوبر وحتى منتصف ديسمبر من هذا العام.

وتشمل المادة التركيز على عروض توعوية تحتوي على التعريف بالتبغ الممضوغ غير المدخن والمضار المترتبة عن استخدامه، سواء كان على المستوى الصحي والمهني والمجتمع، وكذلك العقوبات المترتبة على من يتداوله بقصد البيع أو الترويج أو الاستخدام والمواد التي ينص عليها قانون حماية المستهلك في حظر استخدامه، والغرامات المالية التي يعاقب عليها كل من تسوِّل له نفسه الترويج عنه وبيعه وطرق الحد من انتشارها ورفع مستوى التوعية لدى أفراد المجتمع وكيفية القضاء على السلوكيات السلبية التي تغزو الحياة اليومية للناشئة الصغار وشبابنا بمختلف مستويات الأعمار.

وتضمنت الفاعلية معرضا لبعض أنواع التبغ الممضوغ (غير مدخن) المسحوبة من الأسواق، وشرح أضرارها، وكيفية تجنب شرائها من منافذ بيعها غير المشروعة.

وتعدُّ الحملة استمراراً للحملات والمبادرات التوعوية التي تقوم بها إدارة حماية المستهلك بمحافظة جنوب الباطنة بالرستاق (مبادرة سنصل أينما كنتم، حملة مستهلكنا الصغير، حملة معرفتك بحقوقك حماية لك)، وفي إطار التعاون بين المؤسسات الحكومية والخدمية، وبناءً على ما تمت مناقشته بشأن أسباب انتشار التبغ الممضوغ بين الطلاب وفئات الشباب؛ وذلك باجتماع اللجنة الصحية بولاية المصنعة، برئاسة سعادة الشيخ حمود بن حمد الوحشي والي المصنعة؛ حيث تمَّ من خلاله الاتفاق على تنظيم حملة توعوية بعنوان "التبغ القاتل الصامت.

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