اختتام مؤتمر عمان 22 للأذن والأنف والحنجرة بمشاركة 200 متخصص

كتب/ تركي الحوسني

تصوير/ عبدالفتاح الغافري

تصوير تلفزيوني/ عياد النبهاني

أوصى المؤتمر المؤتمر العماني الثاني والعشرون للأذن والأنف والحنجرة والملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للأذن والأنف والحنجرة بمسقط، بتطوير أداء الكوادر الطبية وإبقائها على اطلاع دائم على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحة الأذن والأنف والحنجرة بكافة تخصصاتها العامة والدقيقة، وبما يصب في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة بالسلطنة.

جاء ذلك في ختام جلسات المؤتمر العماني الثاني والعشرين للأذن والأنف والحنجرة والملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للأذن والأنف والحنجرة الذي نظمته الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى جامعة السلطان قابوس والخدمات الطبية بقوات السلطان المسلحة والجمعية السعودية للأذن والأنف والحنجرة، الذي استمر على مدار يومين بفندق جراند هرمز بمسقط.

المؤتمر الذي اختتمت جلساته، أمس وشارك فيه نحو 300 مشارك من الفئات الطبية والطبية المساعدة من داخل وخارج السلطنة، وحضره عدد من رؤساء الجمعيات الروابط الطبية الخليجية والعربية وعدد من المسؤولين الصحيين بالسلطنة.

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والأمين العام للرابطة الخليجية للأذن والأنف والحنجرة الأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية، الدكتور راشد بن خلفان العبري، إنّ المؤتمر امتدادا للمؤتمرات السابقة التي تهدف إلى الاطلاع والتواكب مع كل ما هو جديد في علم وجراحات الأذن والأنف والحنجرة والرقبة والراس، وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول المشاركة في هذا المجال.

وأضاف العبري: "ناقش المؤتمر الثاني والعشرين مختلف التطورات في علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة والعنق بمشاركة نحو 70 متحدثاً من أكثر من 23 دولة، مثل الأردن وسوريا والسودان ومصر وليبيا بالإضافة إلى إيران وتركيا وإيطاليا وألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ونيوزلندا والهند وكوريا الجنوبية وغيرها علاوة على متحدثين متخصصين من داخل السلطنة".

استعرض المؤتمر خلال اليومين أكثر من ٨٠ ورقة عمل ملصقا علميا ونقاشات علمية تخللها حلقات عمل حول أمراض العنق والرقبة والرأس وعلاجها ومنها الأورام بمختلف انواعها الحميدة والخبيثة. حيث ناقشت جلسات الأورام مواضيع إدارة سرطان الخلايا العصبية وسرطان تجويف الفم وإدارة المفاهيم المتقدمة لسرطان القناة الدرقية، ومناظير الغدد اللعابية، والرصد العصبي أثناء العمليات الجراحية في الرقبة، وعمليات المناظير بقاعدة الجمجمة عن طريق الأنف والخطوات الجراحية لإزالة الأورام.