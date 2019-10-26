السبت, 26 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

اختتام مؤتمر عمان 22 للأذن والأنف والحنجرة بمشاركة 200 متخصص

السبت 26 أكتوبر 2019 08:00 م بتوقيت مسقط

PHOTO-2019-10-25-09-22-30
PHOTO-2019-10-25-09-22-31 (1)
PHOTO-2019-10-26-12-10-10_1
PHOTO-2019-10-26-12-10-11
PHOTO-2019-10-26-12-10-14
PHOTO-2019-10-26-12-10-15

 

كتب/ تركي الحوسني

تصوير/ عبدالفتاح الغافري

تصوير تلفزيوني/ عياد النبهاني

أوصى المؤتمر المؤتمر العماني الثاني والعشرون للأذن والأنف والحنجرة والملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للأذن والأنف والحنجرة بمسقط، بتطوير أداء الكوادر الطبية وإبقائها على اطلاع دائم على أحدث ما توصل إليه العلم في مجال جراحة الأذن والأنف والحنجرة بكافة تخصصاتها العامة والدقيقة، وبما يصب في تعزيز الخدمات الصحية المقدمة بالسلطنة.

جاء ذلك في ختام جلسات المؤتمر العماني الثاني والعشرين للأذن والأنف والحنجرة والملتقى الثاني عشر للجمعية الخليجية للأذن والأنف والحنجرة الذي نظمته الرابطة العمانية للأذن والأنف والحنجرة، بالتعاون مع وزارة الصحة ومستشفى جامعة السلطان قابوس والخدمات الطبية بقوات السلطان المسلحة والجمعية السعودية للأذن والأنف والحنجرة، الذي استمر على مدار يومين بفندق جراند هرمز بمسقط.

المؤتمر الذي اختتمت جلساته، أمس وشارك فيه نحو 300 مشارك من الفئات الطبية والطبية المساعدة من داخل وخارج السلطنة، وحضره عدد من رؤساء الجمعيات الروابط الطبية الخليجية والعربية وعدد من المسؤولين الصحيين بالسلطنة.

من جانبه قال رئيس اللجنة المنظمة للمؤتمر والأمين العام للرابطة الخليجية للأذن والأنف والحنجرة الأستاذ المشارك بكلية الطب والعلوم الصحية، الدكتور راشد بن خلفان العبري، إنّ المؤتمر امتدادا للمؤتمرات السابقة التي تهدف إلى الاطلاع والتواكب مع كل ما هو جديد في علم وجراحات الأذن والأنف والحنجرة والرقبة والراس، وتبادل الخبرات والاطلاع على تجارب الدول المشاركة في هذا المجال.

وأضاف العبري: "ناقش المؤتمر الثاني والعشرين مختلف التطورات في علاج أمراض الأنف والأذن والحنجرة والعنق بمشاركة نحو 70 متحدثاً من أكثر من 23 دولة، مثل الأردن وسوريا والسودان ومصر وليبيا بالإضافة إلى إيران وتركيا وإيطاليا وألمانيا، والمملكة المتحدة والولايات المتحدة الامريكية ونيوزلندا والهند وكوريا الجنوبية وغيرها علاوة على متحدثين متخصصين من داخل السلطنة".

استعرض المؤتمر خلال اليومين أكثر من ٨٠ ورقة عمل ملصقا علميا ونقاشات علمية تخللها حلقات عمل حول أمراض العنق والرقبة والرأس وعلاجها ومنها الأورام بمختلف انواعها الحميدة والخبيثة. حيث ناقشت جلسات الأورام مواضيع إدارة سرطان الخلايا العصبية وسرطان تجويف الفم وإدارة المفاهيم المتقدمة لسرطان القناة الدرقية، ومناظير الغدد اللعابية، والرصد العصبي أثناء العمليات الجراحية في الرقبة، وعمليات المناظير بقاعدة الجمجمة عن طريق الأنف والخطوات الجراحية لإزالة الأورام.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

26 أغسطس 2018

100 متحدث في المؤتمر الوطني للأذن والأنف والحنجرة بصلالة.. الخميس

المزيد

22 أكتوبر 2019

الجمعة.. انطلاق المؤتمر العماني الثاني للأذن والأنف والحنجرة بمسقط

المزيد

30 مارس 2019

اختتام مؤتمر مسقط الدولي لطب العيون بمشاركة 600 متخصص

المزيد

30 أغسطس 2018

مؤتمر الأذن والأنف والحنجرة يوصي بالتبادل العلمي وإقامة حلقات عمل وتدريب

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

بالانفوجراف: التصويت في انتخابات الشورى.. خطوة بخطوة

المحليات - أخبار

110 مراكز انتخابية جاهزة لاستقبال الناخبين والناخبات للتصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى 2019

عمان - الدولة والشورى

استغاثة "أبو الـ 4 أبناء".. بعد 13 عاماً من العمل استغنت الشركة عني بحجة "غير لائق"

المحليات - أخبار

"الشيبانية" تفتتح السينما التعليمية سباعية الأبعاد بمركز العلوم والتكنولوجيا بـ"نزوى"

المحليات - تعليم

السلطنة تفوز بالمركزين الأول والثاني في معرض القاهرة للابتكار

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة