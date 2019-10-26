7 نوفمبر.. آخر فرصة لتقديم بيانات المنشآت الصناعية

مسقط – الرؤية

توجه وزارة التجارة والصناعة المنشآت الصناعية الواقعة داخل وخارج المناطق الصناعية والموانئ والمناطق الحرة التي لم تقدم بياناتها بعد، بضرورة تقديم بيانات المسح الصناعي من خلال الدخول إلى البوابة الإلكترونية استثمر بسهولة أو موقع الوزارة الإلكتروني، لتواصل الوزارة أعمال المسح الصناعي الذي بدأ في الأول من أكتوبر الجاري.

وقالت الوزارة إنها ستوقف معاملات المنشآت الصناعية التي لم تقدم بياناتها قبل 7 نوفمبر القادم، وعلى المنشآت الصناعية التعاون في تقديم بياناتها تفادياً لوقوع المنشأة الصناعية في مخالفة قانون التنظيم الصناعي الموحد لدول مجلس التعاون الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 61/2008م وقانون الإحصاء والمعلومات الصادر بالمرسوم السلطاني رقم 55/2019.

وأوضحت الوزارة أن المسح الصناعي السنوي يقام بالتعاون والتكامل مع المركز الوطني للإحصاء والمعلومات، ويهدف النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية إلى جعل جميع مراحل المسح الصناعي في الوزارة رقمية بالكامل والمساهمة في ضمان سرعة ودقة الوصول إلى المعلومات الصناعية لرصد وتقييم الاستراتيجية الصناعية 2040، إضافة إلى مساهمة النظام الرقمي في تبسيط الأعمال التحضيرية وربط الإحصاءات الصناعية بمؤشرات الأداء الرئيسية (KPIs) لدى الوزارة.

وأشارت دائرة المعلومات الصناعية بوزارة التجارة والصناعة إلى أن النظام الرقمي الخاص بالإحصائيات الصناعية يُعد نقطة مرجعية لتقييم الأداء العام للمؤسسات الصناعية في السلطنة وستستفيد المؤسسات المشاركة في المسح الصناعي من تقديم تقارير الإحصاءات الصناعية الخاصة بها كما ستتمكن من تحديد الوضع الاستثماري في المجالات التي تعمل فيها بشكل جيد وكذلك ستتعرف على الجوانب التي تحتاج إلى تحسين في الأداء. ويعتمد تصميم النظام الرقمي الخاص بالإحصاءات الصناعية الإطار الإحصائي الدولي التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية لضمان توافق الإحصاءات الصناعية للسلطنة مع إحصاءات اقتصاديات الدول الأخرى.