مصنع لإنتاج سبائك "الفيروكروم" في المنطقة الحرة بصحار

صحار – الرؤية

وقع ميناء صحار والمنطقة الحرة اتفاقية مع شركة الخليج للسبائك والمعادن (Gulf Alloys and Metals) لإنشاء مصنع لإنتاج سبائك الفيروكروم منخفضة الكربون بالمنطقة الحرة بصحار بطاقة إنتاجية تصل إلى 10,000 طن متري سنويًا. ويعد المشروع إضافة مهمة إلى جهود ميناء صحار والمنطقة الحرة لجلب استثمارات عالمية جديدة.

ووقع الاتفاقية من جانب ميناء صحار والمنطقة الحرة سعادة الدكتور محمد بن ناصر الزعابي رئيس مجلس الإدارة، فيما مثل شركة الخليج للسبائك والمعادن مالكها أبالا ساتيانارايانا فارما.

وتعد الصناعات التعدينية من القطاعات الواعدة جداً في السلطنة، وهناك اهتمام كبير في تنميتها وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي. وفي هذا الإطار يأتي دور المنطقة الحرة بصحار لاستقطاب استثمارات جديدة قادرة على توفير قيمة محلية مضافة في هذا المجال مثل مشروع مصنع سبائك الفيروكروم، حيث يتوقع أن يسهم المشروع إيجاباً في تمهيد الطريق نحو جذب المزيد من الاستثمارات في المستقبل.

وسيشغل المشروع الذي تبلغ قيمة الاستثمار فيه قرابة 3.5 مليون ريال عماني (9 ملايين دولار أمريكي) مساحة 37 ألف متر مربع في المنطقة الحرة بصحار وسيستخدم خام الكروم والجير المكلس الذي يتم الحصول عليهما من المناجم والمصانع في السلطنة، الأمر الذي يعد خطوة إيجابية على طريق تعزيز القيمة المحلية المضافة. وتجري صناعة سبائك الفيروكروم منخفضة الكربون من خام الحديد والكروم، وتستخدم بشكل رئيسي لإنتاج الفولاذ المقاوم للصدأ. كما يستخدم المنتج في تصنيع الطائرات والسيارات والمعدات المستخدمة في استخراج النفط والغاز والصناعات التحويلية المرتبطة بهما وغيرها، مما يعزز من التنافسية في جلب استثمارات جديدة مرتبطة بالشق السفلي لهذه الصناعات، لايجاد التكاملية التي تهدف لتحقيقها المنطقة الحرة.