محافظ الظاهرة يشارك في مبادرة "أشجار"

عبري – ناصر العبري

نظمت إدارة البيئة والشؤون المناخية بمحافظة الظاهرة استزراع شتلات برية محلية بساحة مكتب سعادة محافظ الظاهرة، ضمن دعم المجلس البلدي لمبادرة "أشجار"، بمشاركة سعادة الشيخ سيف بن حمير ال ملك الشحي محافظ الظاهرة رئيس المجلس البلدي، وأعضاء المجلس البلدي الحكوميين والأهليين بالساحة الخارجية بمكتبه.

وقال المهندس طارق بن حسن المعمري، مدير إدارة البيئة بالظاهرة. إن وزارة البيئة والشؤون المناخية تولي اهتماما كبيراً بنشر الرقعة الخضراء، وذلك بالتوسع في زراعة الأشجار البرية المحلية بكافة الأنواع وذلك دعوة لربط الحاضر بالماضي للمحافظة وتوثيق للإرث الحضاري ولحفظ التوازن البيئي لتحقيق لتنمية بيئية مستدامة.