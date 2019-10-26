البيئة تشارك في مؤتمر المياه المصاحبة للنفط في الشرق الأوسط

مسقط – الرؤية

شاركت وزارة البيئة والشؤون المناخية في مؤتمر المياه المصاحبة للنفط في الشرق الأوسط، وذلك بإلقاء ورقة عمل عن التشريعات البيئية لإدارة وإعادة استخدام المياه المصاحبة لإنتاج النفط في السلطنة والتحديات المتعلقة بها.

وقدّم هلال بن حماد القصابي رئيس قسم رقابة تلوث المياه والتربة بالانتداب، ورقة عمل حول الوضع المائي بالسلطنة والحاجة لإعادة استخدام مصادر المياه غير التقليدية، والتي من ضمنها المياه المصاحبة لإنتاج النفط.

وتطرق رئيس قسم رقابة تلوث المياه والتربة بالانتداب، في ورقته إلى القوانين واللوائح المتعلقة بالمحافظة على المياه من التلوث، بالإضافة للمعايير الخاصة بعمليات التصريف وإعادة الاستخدام، وكذلك التطرّق للمارسات المستخدمة حالياً لإدارة المياه المصاحبة لإنتاج النفط والتحديات المصاحبة لها.

واختتم ورقة العمل بعرض بعض المقترحات لتطوير عمليات الإدارة المستدامة للمياه المصاحبة لإنتاج النفط.

ويهدف المؤتمر إلى توحيد جهود كافة القطاعات والمعنيين بالمياه المصاحبة للنفط لتبادل المعارف والخبرات في هذا المجال من خلال إلقاء الضوء على تجربة السلطنة في مجال المياه المصاحبة للنفط، واستعراض ما حققته الجهات المختصة في مجال المياه المصاحبة للنفط ، والتعرف على التقنيات الحديثة والحلول المتخذة في كيفية الاستفادة من المياه المصاحبة للنفط والاستفادة من التجارب العالمية للمشاركين من مختلف الدول وعرض تجاربهم العلميه والتطبيقية، ونشر التوعية لدى مختلف شرائح المجتمع في كيفية الاستفادة القصوى من هذه المياه وكيفية استغلالها.