كلية العلوم التطبيقية بـ"عبري" تنظم الملتقى الإعلامي الجامعي الخامس

مسقط - الرؤية

نظمت كلية العلوم التطبيقية بعبري، الملتقى الإعلامي الجامعي الخامس، والذي جاء هذا العام بعنوان "توارد"، تحت رعاية د. حمدان بن محمد المنذري عميد الكلية التقنية بعبري وبحضور د. راشد المطاعني مساعد العميد للشؤون الأكاديمية وموظفي وطلبة الكلية وطلبة من مؤسسات التعليم العالي بمحافظة الظاهرة ومهتمون بالمجال الإعلامي.

من جانبه قال تضمن الملتقى تنفيذ حلقة عمل حول التقديم الإذاعي، وقدّمها هلال الهلالي. ثمّ جلسة مفتوحة بين طلبة مؤسسات التعليم العالي بمحافظة الظاهرة حول توظيف المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، واختتم الملتقى بمسابقة المذيع الناشئ.