السبت, 26 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
31 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

كلية العلوم التطبيقية بـ"عبري" تنظم الملتقى الإعلامي الجامعي الخامس

السبت 26 أكتوبر 2019 07:16 م بتوقيت مسقط

الجلسة
راعي حفل الملتقى

 

مسقط - الرؤية 

نظمت كلية العلوم التطبيقية بعبري، الملتقى الإعلامي الجامعي الخامس، والذي جاء هذا العام بعنوان "توارد"، تحت رعاية د. حمدان بن محمد المنذري عميد الكلية التقنية بعبري وبحضور د. راشد المطاعني مساعد العميد للشؤون الأكاديمية وموظفي وطلبة الكلية وطلبة من مؤسسات التعليم العالي بمحافظة الظاهرة ومهتمون بالمجال الإعلامي.

من جانبه قال تضمن الملتقى تنفيذ حلقة عمل حول التقديم الإذاعي، وقدّمها هلال الهلالي. ثمّ جلسة مفتوحة بين طلبة مؤسسات التعليم العالي بمحافظة الظاهرة حول توظيف المحتوى في مواقع التواصل الاجتماعي، واختتم الملتقى بمسابقة المذيع الناشئ.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

15 أبريل 2017

تطبيقية عبري تستضيف الملتقى الطلابي الـ17 لكليات العلوم التطبيقية غداً

المزيد

28 أكتوبر 2015

"تطبيقية عبري"تنظم الملتقى الجامعي الثاني تحت شعار "إعلاميون على الطريق"

المزيد

13 أكتوبر 2019

العلوم التطبيقية بعبري تنظم الملتقى الثاني للمناظرات تحت شعار "سجال المنطق"

المزيد

09 أبريل 2015

إسدال الستار على معرض الوظائف وريادة الأعمال الخامس لكليات العلوم التطبيقية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الشيبانية" تفتتح السينما التعليمية سباعية الأبعاد بمركز العلوم والتكنولوجيا بـ"نزوى"

المحليات - تعليم

السلطنة تفوز بالمركزين الأول والثاني في معرض القاهرة للابتكار

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

تطور تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

السيطرة على حريق مبنى مجاور لمحطة تحلية المياه بالغبرة

المحليات - أخبار

بناء على التكليف السامي .. رئيس مجلس الدولة يتوجه إلى أذربيجان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة