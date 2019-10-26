اتفاقية تعاون بين بنك مسقط وطيران السلام للاستفادة من الحلول المصرفية الرقمية

مسقط – الرؤية

وقع بنك مسقط اتفاقية مع طيران السلام للاستفادة من الحلول الرقمية المُتاحة في مجال تقديم مختلف الخدمات والتسهيلات المصرفية من خلال منصة الخدمات المصرفية للشركات التابعة لبنك مسقط، ووقع كل من طارق عتيق عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، والكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لطيران السلام، على الاتفاقية بحضور عدد من مسؤولي المؤسستين.

وتعد منصة الخدمات المصرفية للشركات عبر الإنترنت التابعة لبنك مسقط حلا لدفع فواتير الزبائن بطريقة آمنة ومضمونة حيث يمكن للمخول لهم استخدام النظام استعراض وتنزيل تفاصيل الحسابات، وتدعم المنصة أنواعا مختلفة من المعاملات بما في ذلك المعاملات المحلية والمعاملات الدولية والمدفوعات الفردية، كما يمكن رفع الملفات ذات الصلة بالموردين وملف الرواتب والمدفوعات الخاصة مثل بطاقات الائتمان والفواتير.

وأعرب طارق بن عتيق بن عبد المعيد، نائب مدير عام الخدمات المصرفية التجارية والحكومية ببنك مسقط، عن سعادته بتعزيز التعاون مع طيران السلام من خلال توقيع الاتفاقية التي تساهم في توفير العديد من الخدمات وإنجاز المعاملات المالية إلكترونياً، كما ستفتح آفاقاً جديدة من التعاون في المستقبل، مشيرا إلى أن بنك مسقط رائد في تقديم الخدمات المصرفية الإلكترونية وقد حققنا العديد من الإنجازات في هذا المجال، ويسعى البنك دائما إلى طرح منتجات مبتكرة والعمل على تطوير خدماتنا والتأكد من مواكبتها لأحدث ما توصلت إليه التقنيات الحديثة. وقدم الشكر والتقدير للمسؤولين في الشركة على ثقتهم بالخدمات والتسهيلات التي يُقدمها البنك والشكر لكافة المؤسسات الحكومية والخاصة على تعاونهم الدائم مع بنك مسقط للاستفادة من كافة الخدمات التي يقدمها البنك، مضيفاً أنَّ هذه الثقة مسؤولية تجعلنا دائماً نخطط لطرح المبادرات والأفكار والمنتجات المبتكرة التي تساهم في تطوير كافة خدماتنا المصرفية وتوفر الوقت والجهد على الزبائن، داعياً كافة المؤسسات والشركات للاستفادة من الخدمات الجديدة التي يُقدمها البنك إلكترونياً.

ومن جانبه أعرب الكابتن محمد أحمد، الرئيس التنفيذي لطيران السلام، عن سعادته بالتعاون مع بنك مسقط في توفير الحلول التكنولوجية التي تساهم في زيادة كفاءة العمل، مشيراً إلى أنَّ الشركة تحرص من خلال هذه الاتفاقية على تبادل المعرفة بين الطرفين في عدة مجالات، وتعزيز مستوى الخدمات المقدمة للزبائن، وتأمل في إحداث نقلة جديدة في مستوى الخدمات للاستفادة من التحول الإلكتروني الجاري تنفيذه بالشركة تحقيقاً لرضى الزبائن.