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ضمن منافسات بطولة العالم العسكرية في الصين

"ألعاب القوى" تنتزع فضية التتابع.. والطائرة الشاطئية تعود بالبرونز

السبت 26 أكتوبر 2019 06:50 م بتوقيت مسقط

"ألعاب القوى" تنتزع فضية التتابع.. والطائرة الشاطئية تعود بالبرونز

يوهان (الصين) - العمانية

حقَّق مُنتخبنا العسكري لألعاب القوى الميدالية الفضية في سباق (4×100 تتابع)، بزمن وقدره  39.15 ثانية، ضمن منافسات دورة الألعاب العسكرية بمدينة يوهان بجمهورية الصين الشعبية.

ودخل منتخبنا العسكري في هذا السباق بتشكيلة جديدة مدعومة بمشاركة العداء الدولي بركات بن مبارك الحارثي، والعداء فاتك بن عدنان بيت قيسان، والعداء محمد بن عبيد السعدي، وسمير بن خلف الريامي. وشهد السباق منافسة شديدة بين الفرق المشاركة ليأتي منتخبنا ثانيا بعد المنتخب البرازيلي في زمن وقدره (38.68 ثانية)، ويحل منتخب الدومينيكان ثالثا بزمن وقدره (39.54 ثانية) .

وقال المقدم الركن فيصل بن إبراهيم الزعابي رئيس البعثة العسكرية الرياضية لقوات السلطان المسلحة، إن حصول السلطنة ممثلة في منتخب ألعاب القوى بقوات السلطان المسلحة على المركز الثاني والميدالية الفضية، يعد إنجازا من الإنجازات العالمية لقوات السلطان المسلحة، فالأرقام التي تحققت في منافسات أم الألعاب جميعها أرقام جديدة.

من جانبة، قال الرائد حمود بن عبدالله الدلهمي مدرب منتخبنا العسكري لألعاب القوى: قمنا بإعداد المتسابقين إعدادا بدنيا ونفسيا وذهنيا؛ لأن هذا السباق يحتاج لكثير من التركيز والحضور الذهني، خاصة في منطقة تسليم واستلام عصا التتابع، وكانت ثقتنا بهم عالية وتمكنوا من الظفر بالميدالية الفضية.

وقال العداء سمير بن خلف الريامي: لقد تمكنا من الدخول لنهائيات سباق 4×100م تتابع، لنكون ضمن المنتخبات الثمانية المتأهلة لهذا النهائي، فقد كانت المنافسة قوية جدا بين المتسابقين، والحمد لله بتركيزنا وحضورنا الذهني استطعنا تحقيق المركز الثاني.

وحصل مازن الهاشمي ونوح الجلبوبي لاعبا المنتخب العسكري للكرة الطائره الشاطئية على الميدالية  البرونزية في البطولة العالمية للسيزم.

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