السبت, 26 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
29 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. رياضة
  4. محلي
  5. عرض الخبر

الصين تايبيه تستحوذ على ألقاب "عمان المفتوحة لكرة الطاولة"

السبت 26 أكتوبر 2019 06:47 م بتوقيت مسقط

الصين تايبيه تستحوذ على ألقاب "عمان المفتوحة لكرة الطاولة"

مسقط - الرؤية

تتواصل، ولليوم الرابع على التوالي، منافسات بطولة عمان الدولية للناشئين والأشبال لكرة الطاولة، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية؛ حيث سيُسدل الستار غداً على ختام البطولة بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وانطلقت، صباح أمس، منافسات الفردي، والتي تضم فئات فردي الناشئين (ذكور)، وفردي الأشبال (ذكور)، وفردي الناشئين (إناث)، وفردي الأشبال (إناث) .

وكانت قد اختتمت منافسات الفرق للناشئين والأشبال، أمس الأول؛ حيث توج بلقب الناشئين لاعبو منتخب الصين تايبيه بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الإيراني الذي جاء في المركز الثاني، بنتيجة 3/2، وحل في المركز الثالث المنتخب الهندي (ب) بعد خسارته أمام نظير الإيراني 1/3.

وفي فئة الناشئين للفتيات، ظفر منتخب الصين تايبيه بلقب الفئة، وذلك بعد فوزه في المواجهة النهائية على نظيره الهندي (أ) الذي حصل على المركز الثاني بنتيجة 3/2. أما المركز الثالث، فكان من نصيب المنتخب الهندي (ب).

أما فئة الأشبال الذكور، فقد حصد لقبها منتخب الصين تايبيه (أ) بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الروسي الذي حل في المركز الثاني بنتيجة 3/صفر، وتشارك في المركز الثالث المنتخب الهندي (أ) والمنتخب الهندي (ب).

وخطف لقب فئة أشبال للاعبات المنتخب الهندي (ب) بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الصين تايبيه (أ) الذي حل ثانيًا بنتيجة 3/1، فيما حل ثالثًا المنتخب الهندي (ب) بعد خسارته من المنتخب الهندي (أ) بنتيجة 3/2 في مباراة نصف النهائي.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

27 ديسمبر 2015

اليوم .. نهائي بطولة"الغاز العمانية" المفتوحة لكرة الطاولة

المزيد

29 ديسمبر 2015

البحريني أنور مكي يحصد بطولة "الغاز العمانية المفتوحة" لكرة الطاولة

المزيد

13 أغسطس 2016

بطولة مهرجان صلالة المفتوحة لكرة الطاولة تصل محطتها الأخيرة وسط منافسات قوية على اللقب

المزيد

08 أبريل 2017

منتخبنا لكرة الطاولة يتجه إلى الصين للمشاركة في البطولة الآسيوية

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

"الشيبانية" تفتتح السينما التعليمية سباعية الأبعاد بمركز العلوم والتكنولوجيا بـ"نزوى"

المحليات - تعليم

السلطنة تفوز بالمركزين الأول والثاني في معرض القاهرة للابتكار

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الإعصار المداري "كيار"

المحليات - أخبار

تطور تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى عاصفة مدارية

المحليات - أخبار

السيطرة على حريق مبنى مجاور لمحطة تحلية المياه بالغبرة

المحليات - أخبار

بناء على التكليف السامي .. رئيس مجلس الدولة يتوجه إلى أذربيجان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

الحكم بالاعدام على 16 بنجاليا

منوعات - من هنا وهناك

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة