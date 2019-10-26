الصين تايبيه تستحوذ على ألقاب "عمان المفتوحة لكرة الطاولة"

مسقط - الرؤية

تتواصل، ولليوم الرابع على التوالي، منافسات بطولة عمان الدولية للناشئين والأشبال لكرة الطاولة، والتي وصلت إلى مراحلها النهائية؛ حيث سيُسدل الستار غداً على ختام البطولة بالصالة الرئيسية لمجمع السلطان قابوس الرياضي ببوشر.

وانطلقت، صباح أمس، منافسات الفردي، والتي تضم فئات فردي الناشئين (ذكور)، وفردي الأشبال (ذكور)، وفردي الناشئين (إناث)، وفردي الأشبال (إناث) .

وكانت قد اختتمت منافسات الفرق للناشئين والأشبال، أمس الأول؛ حيث توج بلقب الناشئين لاعبو منتخب الصين تايبيه بعد فوزه في المباراة النهائية على نظيره الإيراني الذي جاء في المركز الثاني، بنتيجة 3/2، وحل في المركز الثالث المنتخب الهندي (ب) بعد خسارته أمام نظير الإيراني 1/3.

وفي فئة الناشئين للفتيات، ظفر منتخب الصين تايبيه بلقب الفئة، وذلك بعد فوزه في المواجهة النهائية على نظيره الهندي (أ) الذي حصل على المركز الثاني بنتيجة 3/2. أما المركز الثالث، فكان من نصيب المنتخب الهندي (ب).

أما فئة الأشبال الذكور، فقد حصد لقبها منتخب الصين تايبيه (أ) بعد فوزه في المباراة النهائية على المنتخب الروسي الذي حل في المركز الثاني بنتيجة 3/صفر، وتشارك في المركز الثالث المنتخب الهندي (أ) والمنتخب الهندي (ب).

وخطف لقب فئة أشبال للاعبات المنتخب الهندي (ب) بعد فوزه في المباراة النهائية على منتخب الصين تايبيه (أ) الذي حل ثانيًا بنتيجة 3/1، فيما حل ثالثًا المنتخب الهندي (ب) بعد خسارته من المنتخب الهندي (أ) بنتيجة 3/2 في مباراة نصف النهائي.