انطلاقة رائعة لصور بدوري الأولى.. وعبري يزيح البشائر للقاع

الرؤية - وليد الخفيف

نَجَح فريق عبري في اعتلاء قمة المجموعة الثانية لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، برصيد 10 نقاط، بعد الفوز على البشائر 3-1.

ويحلُّ نزوى في المركز الثاني بالمجموعة نفسها برصيد 5 نقاط ويتبقى له مباراة مؤجلة؛ حيث نجح نزوى في تخطي الوسطى 2-1، ليتجمد رصيد الأخير عند 3 نقاط من ثلاث مباريات، أما فريق سمائل فيأتي في المركز الرابع بنقطتين في رصيده من تعادلين، ويتزيل البشائر المجموعة بنقطة واحدة في رصيده.

وواصل صور نتائجة الإيجابية متمسكا بصدارة المجموعة الرابعة برصيد 9 نقاط من ثلاث مباريات في انطلاقة تبدو مثالية لبطل الكأس الغالية النسخة الماضية.

ولم يجد صور -الباحث عن العودة سريعا للأضواء، - معاناة في عبور مصيرة بهدفين دون رد، ليتجمد رصيد الأخير عند 3 نقاط محتلا المركز قبل الأخير متقدما على المضيبي الأخير الذي يخلو رصيده من النقاط .

وتمسَّك بدية بالمركز الثاني، رافعا رصيده إلى 6 نقاط، إثر الفوز على الطليعة بهدف، ليتساوى الطرفان في عدد النقاط، وتبدو طموحات الطلعاوية كبيرة في العودة للاضواء بعد سنوات من تجميد النشاط .

وحقَّق المصنعة فوزا مهمًّا على الخابورة بهدف ليحل في المركز الثاني للمجموعة الثالثة برصيد 4 نقاط من ثلاث مباريات، متساويا مع منافسه في عدد النقاط، بينما يتمسَّك الشباب بالصدارة برصيد 6 نقاط إثر الفوز على مجيس بهدف، ليقبع البحري في قاع المجموعة برصيد نقطتين فقط في المركز الأخير.