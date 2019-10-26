إنجاز 149268 معاملة إلكترونية عبر "استثمر بسهولة"

مسقط – الرؤية

بلغ عدد المعاملات الإلكترونية التي تم تقديمها عبر البوابة الإلكترونية "استثمر بسهولة" خلال الفترة من 1 يناير وحتى 30 سبتمبر من العام الحالي 149 ألفا و268 معاملة، وتشمل المعاملات الجديدة والمجددة والمعدلة والملغية.

وأوضحت وزارة التجارة والصناعة أن عدد المعاملات الجديدة التي تم تقديمها خلال الـ 9 أشهر الماضية بلغت 28 ألفا و619 معاملة، وبلغ عدد المعاملات المجددة 28 ألفا و825 معاملة، كما بلغ عدد المعاملات المعدلة 86 ألفا و494 معاملة، وبلغ عدد المعاملات الملغية 5 آلاف و330 معاملة.

وتتيح وزارة التجارة والصناعة 88 خدمة إلكترونية عبر بوابة "استثمر بسهولة" للمستثمرين ويمكن إنجازها ذاتيا‪ على مدار الساعة. وقد أسهم توجه المستثمرين في إجراء معاملاتهم عن طريق استخدام الخدمات الإلكترونية الذاتية المقدمة عبر البوابة في سرعة إنجاز المعاملات وارتفاع عدد المعاملات المنجزة وتحقيق وضوح في الإجراءات وإمكانية تحديث كافة بيانات الشركة إلكترونيا، إضافة إلى توفير الوقت والجهد.