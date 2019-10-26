2.9% زيادة في رصيد الائتمان الممنوح من البنوك التقليدية

مسقط - العمانية

سجل إجمالي رصيد الائتمان الممنوح من قبل البنوك التقليدية في السلطنة نموا بنسبة 9ر2 بالمائة مع نهاية أغسطس 2019، وشهد المكون الرئيسي ضمن هذا الإجمالي وهو الائتمان الممنوح للقطاع الخاص نموًا بنسبة 2ر1 بالمائة ليبلغ 9ر18 مليار ريال عماني.

وأوضح تقرير صادر عن البنك المركزي العماني أن استثمارات البنوك التقليدية في الأوراق المالية بشكل عام شهدت ارتفاعًا ملموسًا بنسبة 6ر12 بالمائة لتصل إلى حوالي 4ر3 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2019م وضمن هذا البند بلغ الاستثمار في أذون الخزينة الحكومية 3ر245 مليون ريال عماني.

وفي جانب الخصوم ارتفع إجمالي الودائع لدى البنوك التقليدية بنسبة 4ر2 بالمائة ليصل إلى 6ر19 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2019 مقارنة مع 1ر19 مليار ريال عماني في أغسطس 2018.

وضمن إجمالي الودائع شهدت ودائع الحكومة لدى البنوك التقليدية زيادة بنسبة 5ر3 بالمائة لتبلغ 4ر5 مليار ريال عماني في أغسطس 2019 بينما سجلت ودائع مؤسسات القطاع العام تراجعًا بنسبة 5ر7 بالمائة لتصل إلى حوالي مليار ريال عماني خلال نفس الفترة.

وفيما يتعلق بودائع القطاع الخاص لدى البنوك التقليدية فقد سجلت نموًا بنسبة 8ر3 بالمائة لتصل إلى 8ر12 مليار ريال عُماني أي ما يعادل حوالي 4ر65 بالمائة من إجمالي الودائع لدى هذه البنوك.

ومن حيث الملاءة المالية بلغ مجموع رأس المال الأساسي والاحتياطيات للبنوك التقليدية حوالي 9ر4 مليار ريال عماني في أغسطس 2019.

وفي سياق متصل، أشارت البيانات إلى استمرار النمو في التمويل الممنوح من قبل البنوك والنوافذ الإسلامية ليصل رصيده إلى حوالي 9ر3 مليار ريال عُماني في نهاية أغسطس 2019 مقارنة مع 4ر3 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2018. وكشفت أن إجمالي الودائع لدى البنوك والنوافذ الإسلامية ارتفع ليبلغ 4ر3 مليار ريال عُماني في أغسطس 2019 مقارنة بـ 1ر3 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2018، وبلغ إجمالي الأصول للبنوك والنوافذ الإسلامية مجتمعة حوالي 7ر4 مليار ريال عماني في نهاية أغسطس 2019 لترتفع حصتها من إجمالي أصول القطاع المصرفي إلى 6ر13 بالمائة.