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25.1% ارتفاعا بقيمة تداول سوق مسقط إلى 7.2 مليون ريال

السبت 26 أكتوبر 2019 06:16 م بتوقيت مسقط

25.1% ارتفاعا بقيمة تداول سوق مسقط إلى 7.2 مليون ريال

 

مسقط – العمانية

ارتفعت قيمة التداول بسوق مسقط للأوراق المالية الأسبوع الماضي بنسبة 1ر25 بالمائة لتبلغ 2ر7 مليون ريال عماني مقابل 7ر5 مليون ريال عماني في الأسبوع الذي سبقه، إلا أن التداولات كانت حذرة مع تراجع عدد الصفقات المنفذة من 2134 صفقة إلى 1899 صفقة.

واستحوذ بنك مسقط وبنك نزوى على أكثر من 40 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، فقد بلغت قيمة التداول على سهم بنك مسقط 5ر1 مليون ريال عماني أي ما يشكل حوالي 21 بالمائة من إجمالي قيمة التداول، وبلغت قيمة التداول على سهم بنك نزوى مليونًا و482 ألف ريال عماني أي ما يوازي 5ر20 بالمائة من إجمالي قيمة التداول.

وجاءت النهضة للخدمات وعمان للاستثمارات والتمويل وسندات أومنفست الدائمة ضمن الشركات الخمس الأكثر تداولا من حيث قيمة التداول.

وعلى مستوى مؤشرات السوق واصل المؤشر الرئيسي تراجعه للأسبوع الثالث على التوالي وأغلق دون مستوى الـ 4000 نقطة بعد أن هبط إلى 3989 نقطة متراجعا 15 نقطة، وسجل مؤشر القطاع المالي أعلى الخسائر متراجعا 55 نقطة، وفقد مؤشر قطاع الصناعة 23 نقطة ومؤشر قطاع الخدمات 17 نقطة، فيما استطاع مؤشر السوق الشرعي الارتفاع نقطتين.

وشهدت السوق خلال الأسبوع الماضي ارتفاع أسعار 7 شركات فقط مقابل 30 شركة تراجعت أسعارها و24 شركة حافظت على مستوياتها السابقة.

وسجل سهم شل العمانية للتسويق أعلى صعود مرتفعا بنسبة 7ر9 بالمائة وأغلق السهم على ريال و185 بيسة، وارتفع سهم الدولية للاستثمارات المالية بنسبة 3ر7 بالمائة وأغلق على 73 بيسة وارتفع الإصدار الثاني من صكوك ميثاق بنسبة 7ر3 بالمائة وأغلق على 996 بيسة، وارتفع سهم النهضة للخدمات بنسبة 5ر2 بالمائة وأغلق على 277 بيسة، وشملت الارتفاعات الأخرى فولتامب للطاقة وجلفار للهندسة والمقاولات وبنك صحار الدولي.

وسجل سهم مدينة مسقط للتحلية أعلى الخسائر متراجعًا بنسبة 2ر10 بالمائة وأغلق على 105 بيسات، وتراجع سهم شركة النفط العمانية للتسويق بنسبة 8ر6 بالمائة وأغلق على 992 بيسة، وهبط سهم فنادق الخليج عمان إلى 6 ريالات و800 بيسة متراجعا بنسبة 8ر6 بالمائة.

وبلغ إجمالي القيمة السوقية بنهاية الأسبوع الماضي 18 مليارًا و729 مليون ريال عماني مسجلة خسائر أسبوعية تقدر بـ 7 ملايين ريال عماني.

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