202 ألف عماني مسجلون بصناديق تقاعد القطاع العام

مسقط – العمانية

بلغ إجمالي العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام التي تشمل صناديق تقاعد الخدمة المدنية وديوان البلاط السلطاني والبنك المركزي العماني حتى نهاية أغسطس 2019م نحو 202 ألف و71 عمانيًا مسجلًا انخفاضًا بنسبة 2ر0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو 2019م.

وأشارت آخر الإحصائيات الصادرة عن المركز الوطني للإحصاء والمعلومات إلى أن عدد الذكور العمانيين المسجلين في صناديق تقاعد القطاع العام بلغ 119 ألفًا و219 فيما بلغ عدد الإناث 82 ألفًا و852.

وفيما يتعلق بفئات الأجر الخاضع للاشتراك، فقد انخفض العدد في الفئة التي تتقاضى أجرًا خاضعًا للاشتراك ما بين 1000 إلى أقل من 2000 ريال عماني (والتي تُشكل العدد الأكبر بين العمانيين العاملين بالقطاع العام) بنسبة 3ر1 بالمائة ليبلغ العدد فيها 60 ألفا و401 مواطن (35 ألفا و551 من الذكور، و24 ألفا و850 من الإناث).

كما بلغ العدد في الفئة من يتقاضون أجرا بين 700 وأقل من 800 ريال عماني 35 ألفا و643 مواطنا (14 ألفا و966 من الذكور، و20 ألفا و677 من الإناث). وارتفع العدد في الفئة الذين يتقاضون أجرا بين 800 إلى أقل من 900 ريال عماني بنسبة 3ر0 بالمائة حيث بلغ عددهم 31 ألفا و740 مواطنا (14 ألفا و207 من الذكور، و17 ألفا و533 من الإناث).

أما فئة الأجور بين 325 وأقل من 400 ريال عماني فقد بلغ عددهم 20 ألفًا و212 مواطنا (18 ألفا و458 ذكورا، وألف و754 إناثا) بارتفاع نسبته 1ر0 بالمائة مقارنة بشهر يوليو الماضي.

وارتفعت نسبة من يتقاضون أجرا بين 500 إلى أقل من 600 ريال عماني بـ 7ر0 بالمائة ليصل عددهم إلى 16 ألفا و634 مواطنا (12 ألفا و693 ذكورا، و3 آلاف و941 إناثا).

وفي فئة بين 600 إلى أقل من 700 ريال عماني بلغ العدد 20 ألفا و184 مواطنًا (11 ألفا و564 ذكورا و8 آلاف و620 إناثا) بنسبة ارتفاع بلغت 6ر0 بالمائة.

كما بلغ عدد الذين يتقاضون أجرا بين 900 إلى أقل من 1000 ريال عماني 7 آلاف و342 مواطنا (الذكور منهم 3 آلاف و637، والإناث 3 آلاف و705) بنسبة انخفاض قدرها 2ر0 بالمائة، فيما ارتفع العدد في الفئة بين 400 إلى أقل من 500 ريال عماني بنسبة 5ر2 بالمائة ليبلغ العدد 4 آلاف و938 مواطنا (4 آلاف و337 ذكورا، و601 إناثا).

وانخفضت نسبة من يتقاضون أجورا من 2000 ريال عماني وأكثر بـ 7ر0 بالمائة حيث بلغ عددهم 4 آلاف و977 مواطنا (3 آلاف و806 ذكور وألف و171 إناثا).