السلطنة تفوز بالمركزين الأول والثاني في معرض القاهرة للابتكار

مسقط – الرؤية

فازت السلطنة ممثلة في وزارة القوى العاملة بمركزين في معرض القاهرة الدولي السادس للابتكار، حيث جاءت الكلية التقنية بشناص في المركز الأول بفضل فريق إعادة تدوير الإطارات (ORC)، كما جاءت الكلية التقنية بعبري في المركز الثاني بفضل فريق "إكسير التربة"، وذلك ضمن فئة المشاركات الدولية في المعرض الذي أقيم بجمهورية مصر العربية تحت شعار "إفريقيا تبتكر".

وقد شاركت وزارة القوى العاملة بـ 3 مشاريع ابتكارية من الكليات التقنية: وتشمل فريق إعادة التدوير من الكلية التقنية بشناص وفريق إكسير التربة من الكلية التقنية بعبري وفريق زيادة قوة انضغاط الخرسانه من الكلية التقنية العليا، وذلك في إطار جهود الوزارة لدعم وتشجيع طلبة الكليات التقنية والمهنية في مجال الابتكار. ويعد المعرض إحدى الآليات لتطبيق مخرجات البحث العلمي، وفرصة للراغبين في الاستثمار في ابتكارات جديدة.

وقد شاركت الكلية التقنية بشناص بابتكار "التنين المطاطي" المختص بإعادة تدوير إطارات المركبات وتحويلها إلى مادة صالحة لتصنيع منتجات تفيد المجتمع في قطاعات مختلفة مثل قطاعات البناء والإنشاءات والخدمات. وشاركت الكلية التقنية العليا بابتكار "زيادة قوة الانضغاط للخرسانة" بهدف زيادة قوة الانضغاط للخرسانة بنسبة ٢٥٪‏ عن طريق استبدال الماء العادي بماء أيوني قاعدي لجعلها اكثر قوة وصلابة، بغرض الحد من مشكلة التشققات وتسرب الماء في المباني. وكذلك شاركت الكلية التقنية بعبري بابتكار "أكسير التربة" الذي يهدف إلى إعادة تدوير مخلفات الأسماك مثل الرأس والزعانف والحراشف وغيرها من المخلفات وتحويلها إلى معالج طبيعي 100% يساهم في إعادة الحياة للتربة التالفة.

ويشار إلى مشاركة هذه الابتكارات في النسخة السابقة من جائزة الابتكار التي نظمتها وزارة القوى العاملة لطلبة الكليات التقنية والمهنية بهدف المساهمـــــة في بناء اقتصـــــاد معرفـــــي قائـــــم على الابـتكــــــــار، وتحفيز المنافسة بين طلبة الكليات التقنية والمهنية وموظفي الوزارة واستقطاب المجيدين منهم لإبراز إبداعاتهم وابتكاراتهم، وزيادة الإنتاج الابتكاري المبني على المعرفة، وبلوّرة الأفكار الابتكارية لتحويلها إلى مشاريع ملموسة لها قيمة مضافــة للاقتصــاد الوطنــي.