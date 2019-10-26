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اليوم.. رؤساء الهيئات يناقشون تكامل الأسواق المالية الخليجية

"وزارية الجهات المنظمة للأسواق المالية" بدول "مجلس التعاون" تجتمع في مسقط.. غدا

السبت 26 أكتوبر 2019 06:13 م بتوقيت مسقط

"وزارية الجهات المنظمة للأسواق المالية" بدول "مجلس التعاون" تجتمع في مسقط.. غدا

 

مسقط - العمانية

تعقد اللجنة الوزارية لرؤساء مجالس إدارات الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس غدا الإثنين اجتماعها الثامن برئاسة معالي يحيى بن سعيد الجابري رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لسوق المال. ويشهد الاجتماع تدشين بوابة التدريب الإلكترونية المشتركة للجهات المنظمة للأسواق المالية بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

ويناقش الاجتماع التوصية المرفوعة من لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يُعادلهم) بدول المجلس بشأن تفعيل الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بين دول المجلس والقواعد واللوائح الموحدة لتكامل الأسواق المالية بدول المجلس. كما يناقش تطلعات أصحاب السمو والمعالي أعضاء هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية بشأن الجوانب الاستراتيجية التي يجب أخذها في الاعتبار ضمن برنامج عمل هيئة الشؤون الاقتصادية والتنموية وأولياتها. وفي السياق، تعقد لجنة رؤساء هيئات الأسواق المالية (أو من يعادلهم) بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية والمنبثقة عن اللجنة الوزارية للأسواق المالية بدول المجلس اليوم الأحد اجتماعها التاسع بهدف مناقشة تكامل الأسواق المالية بدول المجلس. ويترأس الاجتماع سعادة عبد الله بن سالم السالمي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة لسوق المال.

ويناقش الاجتماع إمكانية تطبيق الترخيص البيني لصناديق الاستثمار بدول المجلس وآلية التنفيذ والبرنامج الزمني لذلك وأهم المستجدات والتطورات بشأن مذكرة التفاهم بين الجهات المنظمة للأسواق المالية بدول المجلس.

كما يعقد الاجتماع الثاني المشترك مع رؤساء الأسواق (البورصات) لمناقشة توحيد وقت الافتتاح في أسواق الأوراق المالية بدول المجلس وتفعيل الاعتراف البيني بين البورصات الخليجية والبحث عن الطريقة المثلى للتطبيق ودراسة آليات للمقاصة المركزية للأسواق المالية لدول المجلس والإدراج المزدوج بين الأسواق المالية لدول المجلس.

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