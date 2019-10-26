600 متخصص من 45 دولة يشاركون في انطلاق أسبوع الأمن السيبراني.. اليوم

مسقط - ياسر الشبيبي

تنطلق اليوم الأحد في فندق كمنسكي الموج مسقط أعمال الأسبوع الإقليمي للأمن السيبراني بمشاركة أكثر من 600 متخصص من 45 دولة؛ ويستمر حتى 31 أكتوبر الجاري بتنظيم من المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني التابع للاتحاد الدولي للاتصالات وتستضيفه وتديره وزارة التقنية والاتصالات بالسلطنة. وسيجري التدشين الرسمي لأعمال أسبوع الأمن السيبراني غدا الإثنين تحت رعاية صاحب السمو السيد شهاب بن طارق آل سعيد مستشار جلالة السلطان.

ويهدف المنظمون إلى تسليط الضوء على أفضل الممارسات والسياسات في مجال الأمن السيبراني، وتحديد الآليات الناجعة للتصدي للتهديدات السيبرانية وتأثيراتها على الدول والمؤسسات والأفراد، إلى جانب تحديد التدابير اللازمة لتعزيز التعاون بين البلدان العربية والمؤسسات الدولية المعنية.

وتتضمن أعمال الأسبوع لهذا العام عقد النسخة الثامنة للمؤتمر الإقليمي للأمن السيبراني خلال يومي 27 و28 أكتوبر تحت شعار "ثورة الأمن السيبراني" ويركز على التطور التقني للثورة الصناعية الرابعة، إلى جانب تقييم التدابير اللازمة للتقليل من المخاطر في الأنظمة المترابطة بشكل تكاملي.

وفي 29 أكتوبر، سيجري تنظيم ندوة خاصة بمنظمة "فيرست" وعقد اللقاء السنوي الحادي عشر لمراكز الأمن السيبراني لمنظمة التعاون الإسلامي. وفي اليومين الأخيرين لفعاليات هذا الأسبوع تعقد النسخة السابعة للتمرين الإقليمي لتقييم الجاهزية للاستجابة للطوارئ المعلوماتية (Cyber Drill) بهدف تعزيز التواصل وبناء فرق الاستجابة للطوارئ المعلوماتية بين الدول الأعضاء في المركز العربي الإقليمي للأمن السيبراني لضمان الجهود المستمرة للتصدي للتهديدات السيبرانية.