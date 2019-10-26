"الإحصاء والمعلومات" يستضيف "الداتاثون الخليجي" غدا

مسقط – الرؤية

تستضيف السلطنة ممثلة في المركز الوطني للإحصاء والمعلومات غدا مارثون البيانات الخليجي (داتاثون) ويستمر حتى 3 نوفمبر بفندق مسك الموج. ويرعى حفل الافتتاح سعادة الدكتور خليفة بن عبد الله بن حمد البرواني الرئيس التنفيذي للمركز الوطني للإحصاء والمعلومات.

ويشارك في الداتاثون نخبة من مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية العاملين في المنظومة الإحصائية. ويهدف إلى رفع مهارات المشاركين في تحليل البيانات باستخدام أحدث التقنيات. وستبدأ أعمال الداتاثون بخضوع المشاركين لتدريب متقدم من شركة جي بي أم في تقنيات تحليل وعلم البيانات ليعقبه تنافس المشاركين في الأيام المتبقية من برنامج الداتاثون على ابتكار حلول تقنية معلوماتية تخدم الحقل الاحصائي والمعلوماتي.

ويعد الداتاثون أولى فعاليات المنتدى الإحصاء الخليجي الثاني الذي تنظمه السلطنة في ديسمبر المقبل تحت شعار (البيانات الذكية).