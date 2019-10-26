تدشين مركز التحكم الذكي في واحة المعرفة مسقط

مسقط – الرؤية

دشّنت واحة المعرفة مسقط، الذراع التقني للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية "مدائن"، مركز التحكم الذكي بالمبنى الرابع في الواحة، وذلك تحت رعاية هلال بن الحمد الحسني، الرئيس التنفيذي لـ "مدائن" بحضور عدد من المسؤولين في وزارة الدفاع.

ويعد المركز بوابة متكاملة للإدارة والتحكم بالمباني واحة المعرفة مسقط والمرافق التابعة لها من خلال تجهيزه بأحدث التقنيات في عالم إدارة المباني والمنشئات الذكية. وقد عمل الفريق الفني المشرف على مشروع المركز والمكلف من قبل إدارة الواحة على تصميم المركز بأعلى المعايير العالمية المبتكرة في هذا الخصوص. ويتميز المركز بالتحكم والمراقبة على كافة النظم وربطها بإدارة مركزية يقوم من خلالها بمخاطبة جميع الأنظمة الفرعية لرفع مستوى الأمن وتقليل التكاليف التشغيلية للمباني، وذلك من خلال ربطها بالأنظمة الذكية المعمول بها بالمركز.

ويأتي تدشين المركز ضمن الجهود المستمرة للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية - مدائن لتوفير بيئة مناسبة للاستثمار في واحة المعرفة مسقط، ومن ثم تحقيق رسالتها التي تتمثل في العمل على تطوير قدرات الفرد والمجتمع من خلال تسخير وتطبيق المعرفة، وذلك باستغلال الميزة التنافسية للسلطنة، ومساهمتها في ترويج السلطنة كمركز للاقتصاد المعرفي النشط والمتنوع والمزدهر، وقدرتها على الاستمرارية والتطور في مجال تقنية المعلومات، عبر العمل على تحقيق الأهداف التي أنشئت الواحة من أجلها والمتمثلة في المساهمة في دفع عجلة التنوع الاقتصادي من خلال الاستثمار في مجالي تقنية المعلومات والاتصالات، وتطوير الاقتصاد المبني على المعرفة في السلطنة والتسويق له إلى جانب استقطاب الشركات المحلية والخارجية التي تهدف لإيجاد مراكز جديدة لأعمالها أو لتوسعة أنشطتها بالسلطنة، وكذلك توفير حاضنات تجاريّة تسهم في دعم المشروعات الناشئة، والعمل على تأهيل وتدريب الكوادر الوطنية في المجالات التقنية، وإيجاد وظائف مناسبة لهم، وجعل واحة المعرفة مسقط مركزا لتطوير تقنيات الوسائط المتعدّدة وفن المحاكاة التقنية، إضافة إلى تنفيذ المبادرات التي تدعم البيئة والمحافظة على سلامتها، كذلك القيام بربط مباشر بين الواحة واحتياجات مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص في مجالات التعليم والصحة والسياحة، علاوة على ترسيخ دور السلطنة كمركز لحفظ المعلومات وقواعد البيانات.