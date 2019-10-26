70 ورقة عمل في مؤتمر ومعرض "كهرباء الخليج 2019"

مسقط – الرؤية

تستضيف السلطنة اليوم الأحد، ولمدة ثلاثة أيام، مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2019، تحت رعاية سعادة المهندس سالم بن ناصر العوفي وكيل وزارة النفط والغاز، وذلك بمركز عمان الدولي للمؤتمرات والمعارض.

ويناقش المؤتمر أكثر من 70 ورقة عمل و50 "بوستر" تتناول نقل الكهرباء في منطقة الخليج والربط الكهربائي والمراحل التي قطعها المشروع والطاقة المتجددة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. كما يناقش موضوعات حول محطة الطاقة الكهروضوئية بشبكة الكهرباء العمانية في منح وأدم، ودمج مزرعة الرياح بالدقم بنظام نقل الكهرباء في السلطنة، وتأثيرات معايير التحكم في توربينات الرياح على استقرار نظام الطاقة، والاحلال الآمن للطاقة المتجددة والطاقة الكهروضوئية، وتطوير حلول الطاقة المتجددة.

ويهدف المؤتمر إلى تطوير صناعة الكهرباء بعرض أحدث التجارب والتقنيات العالمية التي من شأنها تطوير وتبادل الخبرات والمعلومات في مجال إنتاج، ونقل وتوزيع الطاقة الكهربائية بين المختصين في دول مجلس التعاون الخليجي. ويركز على استخدام التقنيات الحديثة والربط الكهربائي الإقليمي وإنشاء أسواق للطاقة الكهربائية، والشبكات الذكية والطاقة المتجددة التي تسهم في رفع موثوقية وكفاءة أداء المنظومة الكهربائية، كما يركز على ترشيد الاستهلاك في الكهرباء بدول مجلس التعاون الخليجي.

ويشهد مؤتمر ومعرض كهرباء الخليج 2019 طرح مجموعة من الحلول والابتكارات لمعالجة المسائل التقنية والاستراتيجية الحاسمة التي تؤثر على صناعة الطاقة الكهربائية في المنطقة، وذلك عن طريق متحدثين متخصصين في تقديم أوراق علمية محكمة في عدد من الجلسات وحلقات النقاش.