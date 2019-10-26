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تحذيرات من ارتفاع موج البحر في بعض المناطق بالسلطنة

السبت 26 أكتوبر 2019 02:06 م بتوقيت مسقط

تحذيرات من ارتفاع موج البحر في بعض المناطق بالسلطنة

 

مسقط - الرؤية

قالت المديرية العامة للأرصاد الجوية، إن التوقعات تشير إلى ارتفاع موج البحر (متوسط الى هائج) ويصل أقصى ارتفاع له من مترين إلى  ثلاثة أمتار على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار مع احتمال امتداد مياه البحر على المناطق الساحلية المنخفضة من مساء اليوم.

وكانت "الأرصاد" قد أصدرت صباح اليوم التقرير رقم (2)، والخاص بالحالة الجوية في بحر العرب، حيث أظهرت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري "کیار" شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2019م.

وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز (65 – 70 عقدة)، ويبعد عن السواحل الهندية حوالي 350 کیلومترا فيما يبعد عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 1350 كيلومترا "راس مدركة".

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