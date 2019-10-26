380 طيارا عمانيا بالطيران العماني فى 2019

مسقط - العمانية

شهد الطيران العماني -الناقل الوطني للسلطنة- على مدى الأعوام الماضية زيادة ملحوظة في عدد الطيارين العمانيين بفضل انتهاج استراتيجيات طموحة تستهدف العمل على زيادة نسبة التعمين في قطاع صناعة الطيران عبر توظيف المزيد من المرشحين والمتدربين المبتدئين.

وأوضح رئيس قسم العمليات الجوية بالطيران العماني أن عدد الطيارين العمانيين العاملين بالطيران العماني شهد ازديادا مطردا على مدى السنوات الأربع الماضية حيث بلغ في عام 2015 حوالي 240 طيارا من إجمالي 526 طيارا ليصل الآن إلى 380 طيارا من إجمالي 760 طيارا بنسبة تعمين قدرها 50 بالمائة.