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"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الإعصار المداري "كيار"

السبت 26 أكتوبر 2019 12:32 م بتوقيت مسقط

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم 2 عن الإعصار المداري "كيار"

 

مسقط- الرؤية

أصدرت المديرية العامة للأرصاد والأحوال الجوية بالهيئة العامة للطيران المدني التقرير رقم (2)، والخاص بالحالة الجوية في بحر العرب، حيث أظهرت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تمركز الإعصار المداري "کیار" شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية اليوم السبت الموافق 26 أكتوبر 2019م.

وتقدر سرعة الرياح السطحية حول المركز (65 – 70 عقدة)، ويبعد عن السواحل الهندية حوالي 350 کیلومترا فيما يبعد عن أقرب نقطة من سواحل السلطنة حوالي 1350 كيلومترا "راس مدركة".

وأضافت مديرية الأرصاد،  أن آخر خرائط التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تحرك الإعصار المداري باتجاه الغرب إلى الشمال الغربي نحو وسط بحر العرب مع احتمال تعمقه إلى إعصار مداري من الدرجة الثانية خلال ال24 ساعة القادمة ولا توجد أي تأثيرات على سواحل السلطنة خلال الأيام الأربعة القادمة.

ومن المحتمل أن يكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل محافظات جنوب الشرقية والوسطى وظفار ويصل أقصى ارتفاع له من 2 إلى 3 أمتار.



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