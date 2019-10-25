تطورات جديدة في واقعة العثور على 39 جثة داخل حاوية بلندن

عواصم - الوكالات

أصدر مكتب المدعي البلجيكي بيانا، قال فيه إن الحاوية التي عثر بداخلها على 39 جثة دخلت من ميناء زيبروغ في بحر الشمال.

وأشار البيان إلى أن الحاوية لم تمكث سوى وقت قصير في الميناء قبل أن تتجه بحرا إلى بيرفليت، التي تبعد 40 كيلومترًا شرق لندن.

وأفادت قناة (آ.تي.في نيوز) التلفزيونية البريطانية، بأن جميع الضحايا الـ39 الذين عُثر على جثثهم في شاحنة بمنطقة إسيكس الصناعية قرب لندن الأربعاء، مواطنون صينيون.

يشار إلى أن القصة بدأت عندما أعلنت الشرطة البريطانية العثور على 39 جثة، الأربعاء، داخل شاحنة قرب لندن، يعتقد أنها قدمت من بلغاريا، بينما تم توقيف السائق المتحدر من أيرلندا الشمالية (25 عاماً).

في حين، ردت بلغاريا مؤكدة أن الحاوية المذكورة لم تدخل البلاد منذ عام 2017.

وأفاد بيان صدر عن شرطة إسيكس أنه تم إعلان وفاة الضحايا في مجمع صناعي بمدينة غريز شرق لندن.

كما صرّح قائد الشرطة، آندرو مارينر، في بيان: "هذه حادثة مأساوية فقد عدد كبير من الناس حياتهم فيها"، مشيراً إلى أن "تحقيقاتنا جارية لمعرفة ماذا حصل".

وذكرت الشرطة أن خدمة الإسعاف أبلغت الشرطة قرابة الساعة 01.40 (00.40 بتوقيت غرينتش) بعد اكتشاف حاوية شاحنة عثر بداخلها على أشخاص في مجمع ووترغليد الصناعي.

وقال مارينر: "نقوم بعملية التعرف على الضحايا. لكن أتوقع بأن تستغرق وقتاً طويلاً"، مشيراً: "نعتقد أن الشاحنة قدمت من بلغاريا".

كذلك لفت إلى اعتقاده أن الشاحنة دخلت إلى بريطانيا، السبت، من هوليهيد في شمال غرب ويلز - أحد أهم موانئ عبور العبارات القادمة من أيرلندا.

وأضاف: "أوقفنا سائق الشاحنة على خلفية الحادثة بينما لا يزال محتجزاً لدى الشرطة في وقت تتواصل تحقيقاتنا".

من جهتها، أوضحت وزارة الخارجية البلغارية في بيان، أن شاحنة الجثث هذه مسجلة في بلغاريا باسم شركة مملوكة لامرأة أيرلندية. وقالت إن السفارة البلغارية في لندن تلقت من الشرطة البريطانية معلومات بشأن تسجيل الشاحنة.

وأضافت الوزارة أن "الشاحنة من نوع سكانيا مسجلة في مدينة فارنا باسم شركة تملكها مواطنة أيرلندية".

إلى ذلك، نقلت الهيئة العامة للإذاعة البلغارية عن مصادر لم تسمها قولها، إن الشاحنة المسجلة في بلغاريا بتاريخ 19 يونيو/حزيران 2017 غادرت بلغاريا في اليوم التالي ولم تعد منذ ذلك الحين.