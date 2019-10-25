سعر نفط عمان يتجاوز 60 دولارا

مسقط -العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الجمعة 62.39 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ سنتين اثنين مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 62.41 دولار أمريكي.
الجمعة 25 أكتوبر 2019 01:26 م بتوقيت مسقط
مسقط -العمانية
بلغ سعر نفط عُمان تسليم شهر ديسمبر القادم، اليوم الجمعة 62.39 دولار أمريكي.
وأفادت بورصة دبي للطاقة، أن سعر نفط عُمان شهد انخفاضًا بلغ سنتين اثنين مقارنة بسعر يوم أمس الخميس الذي بلغ 62.41 دولار أمريكي.
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