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السيطرة على حريق مبنى مجاور لمحطة تحلية المياه بالغبرة

الجمعة 25 أكتوبر 2019 01:40 ص بتوقيت مسقط

السيطرة على حريق مبنى مجاور لمحطة تحلية المياه بالغبرة

 

مسقط- الرؤية

قالت الهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، إن قوات الإطفاء التابعة لهيئة الإسعاف بمحافظة مسقط، قد تمكنت من السيطرة على الحريق الذي شب في مبنى مجاور لمحطة تحلية المياه بمنطقة الغبرة الشمالية في ولاية بوشر.

وأضافت الهيئة أنه تم إخماد الحريق بشكل كامل دون تسجيل إصابات. وتهيب الهيئة بضرورة إتباع كافة إجراءات السلامة تجنباً لوقوع خسائر في الأرواح والممتلكات.

وكانت الهيئة قد تلقت بلاغا عن نشوب حريق في محطة التحلية بالغبرة الشمالية في ولاية بوشر، وعلى الفور توجهت أجهزة الإطفاء بإدارة الدفاع المدني والإسعاف بمحافظة مسقط إلى موقع الحريق.

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