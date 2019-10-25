تطور تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى "منخفض عميق"

مسقط- الرؤية

أشارت المديرية لبعلمة للأرصاد، إلى تطور تصنيف الحالة المدارية شرق بحر العرب إلى منخفض مداري عميق بسرعة رياح (28-32) عقدة حول المركز.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أصدرت صباح الخميس التقرير رقم (1)، والخاص بالحالة الجوية في بحر العرب، حيث أظهرت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشكل منخفض مداري شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية، ويبعد عن السواحل الهندية 200 كيلومتر، فيما يبعد عن أقرب نقطة لسواحل السلطنة (وهي رأس مدركة) حوالي 1400 كيلومتر.

وبحسب بيان الأرصاد الصادر صباح الخميس، فإن خرائط التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه الشرق نحو السواحل الهندية مع احتمالية تعمقه إلى منخفض مداري عميق، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، كما تشير التنبؤات العددية إلى احتمال تحركه غربا باتجاه وسط العرب.

وذكر البيان أنه "لا توجد أي تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة" خلال الأربعة أيام المقبلة.

وأضاف البيان أن المختصين بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يواصلون تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع إلى متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطورات الحالة الجوية.