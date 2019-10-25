الجمعة, 25 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
25 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. المحليات
  4. أخبار
  5. عرض الخبر

تطور تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى "منخفض عميق"

الجمعة 25 أكتوبر 2019 01:31 ص بتوقيت مسقط

تطور تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى "منخفض عميق"

مسقط- الرؤية

أشارت المديرية لبعلمة للأرصاد، إلى تطور تصنيف الحالة المدارية شرق بحر العرب إلى منخفض مداري عميق بسرعة رياح (28-32) عقدة حول المركز.

وكانت الهيئة العامة للطيران المدني، قد أصدرت صباح الخميس التقرير رقم (1)، والخاص بالحالة الجوية في بحر العرب، حيث أظهرت تحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة تشكل منخفض مداري شرق بحر العرب بالقرب من السواحل الهندية، ويبعد عن السواحل الهندية 200 كيلومتر، فيما يبعد عن أقرب نقطة لسواحل السلطنة (وهي رأس مدركة) حوالي 1400 كيلومتر.

وبحسب بيان الأرصاد الصادر صباح الخميس، فإن خرائط التنبؤات العددية تشير إلى احتمال تحرك المنخفض المداري باتجاه الشرق نحو السواحل الهندية مع احتمالية تعمقه إلى منخفض مداري عميق، خلال الأربع والعشرين ساعة المقبلة، كما تشير التنبؤات العددية إلى احتمال تحركه غربا باتجاه وسط العرب.

وذكر البيان أنه "لا توجد أي تأثيرات مباشرة على سواحل السلطنة" خلال الأربعة أيام المقبلة.

وأضاف البيان أن المختصين بالمركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة يواصلون تحليل ومتابعة آخر المستجدات على مدار الساعة.

وتدعو الهيئة العامة للطيران المدني الجميع إلى متابعة النشرات الجوية والتقارير الصادرة عنها حول تطورات الحالة الجوية.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

10 أكتوبر 2015

تطور الحالة المدارية في بحر العرب إلى "منخفض عميق"

المزيد

28 أكتوبر 2015

"الأرصاد ": تطور الحالة الجوية في بحر العرب إلى منخفض عميق

المزيد

07 أكتوبر 2018

"الأرصاد": تحول الحالة المدارية في بحر العرب إلى "منخفض عميق"

المزيد

12 أكتوبر 2015

تراجع الحالة المدارية في بحر العرب إلى"منخفض مداري"

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

السيطرة على حريق مبنى مجاور لمحطة تحلية المياه بالغبرة

المحليات - أخبار

تطور تصنيف الحالة المدارية في بحر العرب إلى "منخفض عميق"

المحليات - أخبار

بناء على التكليف السامي .. رئيس مجلس الدولة يتوجه إلى أذربيجان

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

السلطنة تقفز عشر مراتب في تقرير سهولة ممارسة الأعمال

الاقتصاد - محلي

"الأرصاد" تصدر التقرير رقم (1) عن المنخفض المداري ببحر العرب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

48 ساعة على يوم التصويت

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

بالفيديو والصور.. وفاة وإصابة 40 معتمرا في حادث مروع بالسعودية

دولي - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة