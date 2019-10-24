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بالفيديو.. الشرطة البريطانية تفتش منزلين بعد العثور على 39 جثة في شاحنة

الخميس 24 أكتوبر 2019 02:19 م بتوقيت مسقط

بالفيديو.. الشرطة البريطانية تفتش منزلين بعد العثور على 39 جثة في شاحنة

 

رويترز - لندن

 فتشت الشرطة منزلين في أيرلندا الشمالية ضمن تحقيق في مقتل 39 شخصا داخل شاحنة في منطقة صناعية بالقرب من لندن.

وعثرت الشرطة البريطانية على 39 جثة إحداها لقاصر في حاوية شاحنة بمنطقة صناعية في جرايز على بعد نحو 32 كيلومترا إلى الشرق من لندن في الساعات الأولى من صباح أمس الأربعاء.

وألقت الشرطة القبض على سائق الشاحنة وهو من أيرلندا الشمالية ويبلغ من العمر 25 عاما، وهو محتجز حاليا. وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي.بي.سي) إن الشرطة داهمت منزلين في أيرلندا الشمالية في إطار التحقيق.

وذكرت الشرطة أن الشاحنة وصلت إلى مرفأ في إسيكس بجنوب إنجلترا بعد أن سافرت من زيبروج في بلجيكا وعُثر على الجثث الساعة 1:40 بعد منتصف الليل، أي بعد أكثر من الساعة بقليل.

وقال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إن نبأ العثور على الجثث أصابه بالفزع وإنه يتلقى معلومات بانتظام عن مسار التحقيق الذي يركز على تهريب البشر.

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