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وزير الصحة يستقبل السفير الأوزبكستاني

الخميس 24 أكتوبر 2019 02:00 م بتوقيت مسقط

وزير الصحة يستقبل السفير الأوزبكستاني

استقبل معالي الدكتور أحمد بن محمد بن عبيد السعيدي – وزير الصحة – بمكتبه بديوان عام الوزارة صباح اليوم، سعادة أنور عبدالحليموف - سفير جمهورية أوزبكستان المعين لدى السلطنة .

وبحث الطرفان سبل دعم وتطوير التعاون الثنائي بين السلطنة وجمهورية أوزبكستان الصديقة واستكشاف مجالات التعاون الجديدة بين البلدين في المجال الطبي.

وتمنى معالي الوزير لسعادة السفير تمام التوفيق والنجاح في مهام عمله وللعلاقات الثنائية بين السلطنة وجمهورية أوزبكستان الصديقة دوام التقدم والنماء وبما يعزز من المنافع والمصالح المشتركة.

حضر اللقاء الدكتورة قمرة بنت سعيد السريرية - المديرة العامة لمركز ضمان الجودة بوزارة الصحة.

 

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