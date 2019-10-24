تكريم 519 من الطلبة المجيدين علمياً في جامعة السلطان قابوس



مسقط - الرؤية

كرمت جامعة السلطان قابوس اليوم الخميس 519 من طلابها المجيدين علميًا، منهم 438 طالبة و81 طالبًا تحت رعاية سعادة الدكتور علي بن سعود البيماني، رئيس الجامعة.

وتضمن حفل التكريم كلمة للدكتور حمود بن خلفان الحضرمي عميد شؤون الطلبة قال فيها: لقد دأبت الجامعة ممثلة في عمادة شؤون الطلبة في كل عام أكاديمي أن تحتفي بطلبتها المجيدين علميًا، تقديرا لجدهم واجتهادهم وحصولهم على مستوى علمي متميز تشجيعًا لهم على الاستمرار في التحصيل الدراسي، وتشجيع زملائهم الآخرين على اقتفاء إثرهم؛ للوصول إلى ما وصلوا إليه زملاؤهم المتفوقون.

وجاء معرض الرحلة الطلابية الثانية والعشرين إلى جمهورية النمسا مصاحبًا لحفل التكريم، والذي تضمن عددًا من الصور التي التقطها الطلبة في مختلف مدن الجمهورية، ويعد هذا المعرض نتاجاً طلابياً على ما قدمته وتقدمه مثل هذه الرحلات للطلبة المشاركين من خبرات ومهارات وقدرات حياتية وعلمية مختلفة.

وتنوَّعت فقرات حفل تكريم الطلبة المجيدين علمياً؛ منتهية بتكريم راعي الحفل للمجيدات والمجيدين من مختلف كليات الجامعة.