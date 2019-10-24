قائد الجيش السلطاني العماني يكرم الحاصلين على المراكز الأولى

مسقط – العمانية

كرّم اللواء الركن مطر بن سالم بن راشد البلوشي قائد الجيش السلطاني العماني بمعسكر المرتفعة اليوم فريق الجيش السلطاني العماني الحاصل على المركز الأول على المستوى العام في المسابقة الثقافية الثالثة عشرة لقوات السلطان المسلحة 2019م، وكذلك تحقيق منتسبي السلاح للعديد من المراكز المتقدمة في ذات

المسابقة.

كما كرّم عددًا من المحكّمين والقائمين على برنامج التحضير والاستعداد لاسهامهم في تأهيل وإعداد المتسابقين للمنافسة من خلال عقد حلقات عمل تخصصية في مختلف المجالات التي شملتها المسابقة.



وأشاد اللواء الركن قائد الجيش السلطاني العماني بمستويات المجيدين العالية في مختلف المجالات وعطائهم المتواصل، بفضل حرصهم على تطوير قدراتهم وإمكانياتهم، وتمثيلهم المشرف للسلاح، حاثًا إياهم على بذل المزيد من أوجه العطاء والتفاني، خدمة للوطن العزيز، وجلالة القائد الأعلى للقوات المسلحة حفظه الله ورعاه.

حضر المناسبة عدد من كبار الضباط بقيادة الجيش السلطاني العماني.