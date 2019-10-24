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الصين تستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في 2021

الخميس 24 أكتوبر 2019 01:56 م بتوقيت مسقط

الصين تستضيف النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية في 2021

 

رويترز / شنغهاي

قال جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (الفيفا) للصحفيين عقب اجتماع مجلس الفيفا في شنغهاي، اليوم الخميس إن الصين ستستضيف النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية بمشاركة 24 فريقا عام 2021.

وأضاف إنفانتينو أن البطولة ستقام في يونيو ويوليو تموز عام 2021 وأن شكل البطولة ومعايير اختيار الأندية المشاركة فيها سيتم إعلانه خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

ولم يعلن إنفانتينو معايير دقيقة لاختيار الأندية المشاركة لكنه قال إن ثمانية أندية من أوروبا ستشارك في النسخة الأولى، ومن المتوقع أن تضم البطولة خمسة أو ستة أندية من قارة أمريكا الجنوبية وواحد من الصين، الدولة المضيفة، ومثله من اتحاد أوقيانوسيا وثلاثة أندية من كل اتحاد قاري اخر.

وأعلن إنفانتينو أيضا أن البلد المضيف لكأس العالم 2030 سيتم اختياره خلال الجمعية العمومية للفيفا عام 2024 ومع ذلك قال إن المجلس لم يناقش إمكانية السماح لدول آسيا بالتقدم للترشح لاستضافة البطولة الأمر الذي يتطلب تغيير قواعد الفيفا الخاصة بتناوب القارات على استضافة كأس العالم.

وقال إنفانتينو بشأن اختيار الصين لاستضافة النسخة الموسعة الأولى من كأس العالم للأندية "هذا قرار تاريخي لكرة القدم لأن مجلس الفيفا قرر بالإجماع استضافة الصين النسخة الجديدة من كأس العالم للأندية". وأضاف أنه لم يكن هناك مرشحين اخرين.

وتابع إن البطولة الجديدة ستكون مسابقة يتطلع إليها كل شخص يحب كرة القدم. ستكون أول كأس عالم حقيقية يتنافس فيها أفضل الأندية,

وقال إنفانتينو إن البطولة الجديدة سيكون لها «تأثير كبير» من الناحية الاقتصادية.

وأوضح رئيس فيفا أن هذه البطولة ستحقق أرباحا كبيرة لكني أود القول بكل وضوح إن الفيفا لن يجني منها شيئا لأنه سيعيد استثمار الأرباح في كرة القدم.

وواجهت هذه البطولة معارضة كبيرة من الأندية الأوروبية التي تقول إنه لا يوجد وقت متاح في جدول بطولاتها الدولية.

وتنطلق النسخة قبل الأخيرة من نظام البطولة الحالي في قطر في 11 ديسمبر كانون الأول المقبل بمشاركة سبعة أندية على أن يقام النهائي بعد ذلك بعشرة أيام.

 

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