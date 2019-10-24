الخميس, 24 أكتوبر 2019
من نحن إتصل بنا حاتم الطائي مكتبة الصور مكتبة الفيديو الصفحات الورقية RSS
28 °c
  1. الرئيسية
  2. أخبار الرؤية
  3. الرؤية اليوم
  4. عرض الخبر

المنذري يرأس وفد السلطنة في "عدم الانحياز"

الخميس 24 أكتوبر 2019 09:03 ص بتوقيت مسقط

مسقط - العمانية

بناءً على التكليفِ السامِي لحَضْرة صَاحب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يُغَادر معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة البلاد، اليوم الخميس، متوجِّهًا إلى جمهورية أذربيجان لترؤس وفد السلطنة المشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لدول وحكومات حركة عدم الانحياز، المقرر عقدها في العاصمة باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.

وشاركتْ السلطنة، أمس، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، وترأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية. وناقش الاجتماع الوزاري قضايا جوهرية تهم الدول الأعضاء في الحركة؛ مثل: القضية الفلسطينية ودور الأمم المتحدة والسلم والأمن الدوليين، ومسودة الوثيقة الختامية للقمة الـ18 لرؤساء الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وكذلك إعلان باكو.

اشترك في حسابنا على يوتيوب لمشاهدة فيديوهات لأهم الأحداث العالمية والإقليمية

رابط مختصر

مواضيع ذات صلة

06 مارس 2017

المنذري يرأس وفد السلطنة في "قمة الدول المطلة على المحيط الهندي"

المزيد

05 أبريل 2016

اللاهوري يرأس وفد السلطنة في مؤتمر الفيفا لدول غرب آسيا

المزيد

17 فبراير 2018

بن علوي يرأس وفد السلطنة في أعمال مؤتمر ميونخ الأمني

المزيد

19 أبريل 2015

البكري يرأس وفد السلطنة في مؤتمر العمل العربي بالكويت

المزيد
اعلان جانبي فوق الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

أخبار رئيسية

48 ساعة على يوم التصويت

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

بالصور.. القبض على صائدي الوعول العربية بمحمية رأس الشجر الطبيعية

المحليات - أخبار

28 ألفا و419 خريجا من التعليم العالي داخل وخارج السلطنة خلال العام 2017/2018

المحليات - تعليم

مدير عام مكافحة المخدرات يكشف أسباب انتشار المخدرات بين المراهقين والشباب في السلطنة

المحليات - شرطة

ناخبون: المشاركة في التصويت أمانة ومسؤولية وطنية.. وضرورة دراسة برامج المرشحين قبل الاختيار

قضايا محلية - تحقيقات وتقارير

الأحد المقبل عطلة رسمية بالمدارس الحكومية في السلطنة

المحليات - تعليم

اعلان جانبي اسفل الاخبار الرئيسية (صفحات داخلية)

الأكثر قراءة

مؤشرات قوية لتشكل حالة مدارية في بحر العرب

المحليات - أخبار

جلالة السلطان يصدر 10 مراسيم سامية تتضمن تعديلا وزاريا وإنشاء جهاز للضرائب

أخبار الرؤية - الرؤية اليوم

آخر مستجدات الحالة المدارية المتوقعة في بحر العرب

المحليات - أخبار

إلى نورة الكمزارية.. عاشقة السلطان والوطن

أخبار الرؤية - كتاب وآراء

خليجي يتعرض للسرقة بالإكراه بجنوب الشرقية

المحليات - شرطة

توضيح لمرتادي المتنزهات والحدائق العامة بمسقط

المحليات - أخبار

إعلان أسفل الأكثر قراءة