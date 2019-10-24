المنذري يرأس وفد السلطنة في "عدم الانحياز"

مسقط - العمانية

بناءً على التكليفِ السامِي لحَضْرة صَاحب الجَلالة السُّلطان قابوس بن سعيد المعظم -حفظه الله ورعاه- يُغَادر معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة البلاد، اليوم الخميس، متوجِّهًا إلى جمهورية أذربيجان لترؤس وفد السلطنة المشارك في أعمال القمة الثامنة عشرة لدول وحكومات حركة عدم الانحياز، المقرر عقدها في العاصمة باكو يومي 25 و26 أكتوبر الجاري.

وشاركتْ السلطنة، أمس، في اجتماع وزراء الخارجية التحضيري للقمة، وترأس وفد السلطنة في الاجتماع سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدبلوماسية. وناقش الاجتماع الوزاري قضايا جوهرية تهم الدول الأعضاء في الحركة؛ مثل: القضية الفلسطينية ودور الأمم المتحدة والسلم والأمن الدوليين، ومسودة الوثيقة الختامية للقمة الـ18 لرؤساء الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز، وكذلك إعلان باكو.