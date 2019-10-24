بدر بن سعود يستعرض التعاون العسكري مع مسؤول أمريكي

مسقط - الرؤية

استقبل معالي السيد بدر بن سعود بن حارب البوسعيدي الوزير المسؤول عن شؤون الدفاع بمكتبه بمعسكر بيت الفلج صباح أمس مايكل باتريك مالروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط رئيس الجانب الأمريكي في اللجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة التي تعقد اجتماعها الخامس عشر بمسقط.

وتم خلال اللقاء استعراض عمل اللجنة ومجالات التعاون العسكري القائمة بين البلدين الصديقين، وبحث عدد من الأمور ذات الاهتمام المشترك. حضر اللقاء معالي محمد بن ناصر بن محمد الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع رئيس الجانب العماني في اللجنة ومن الجانب الأمريكي سعادة سفير الولايات المتحدة الأمريكية المعتمد لدى السلطنة، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط، والوفد المرافق للضيف.