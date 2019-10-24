التوقيع على محضر اجتماع اللجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة

مسقط - الرؤية

اختتم ظهر أمس الاجتماع الخامس عشر للجنة العسكرية العمانية الأمريكية المشتركة والتي بدأت أعمالها يوم أمس بمكتب الأمين العام بوزارة الدفاع.

وترأس الجانب العماني في الاجتماع معالي محمد بن ناصر الراسبي الأمين العام بوزارة الدفاع، فيما ترأسه من الجانب الأمريكي مايكل باتريك مولروي نائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط. وتم خلال الاجتماع استكمال مناقشة الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال والتي تتناول مجالات التعاون العسكري القائم بين البلدين الصديقين. وفي ختام الاجتماع وقع معالي الأمين العام بوزارة الدفاع ونائب مساعد وزير الدفاع الأمريكي للشرق الأوسط على محضر الاجتماع بحضور أعضاء اللجنة من البلدين الصديقين، والملحق العسكري بسفارة الولايات المتحدة الأمريكية بمسقط.