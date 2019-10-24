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تفعيل مشاركة السلطنة في مكافحة المنشطات خليجيا

الخميس 24 أكتوبر 2019 08:50 ص بتوقيت مسقط

تفعيل مشاركة السلطنة في مكافحة المنشطات خليجيا

 

مسقط – الرؤية

استقبل معالي الشيخ سعد بن محمد بن سعيد المرضوف السعدي وزير الشؤون الرياضية، صباح أمس الأربعاء بديوان عام الوزارة، أعضاء مجلس إدارة المنظمة الاقليمية لمكافحة المنشطات لدول الخليج العربية واليمن، وذلك على هامش انعقاد الاجتماع السادس عشر للجنة بالتعاون مع الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات والذي استضافته السلطنة خلال يومي 23-24 أكتوبر الجاري .

 رحب معاليه بضيوف السلطنة، بعدها تطرق اللقاء إلى الدور الهام الذي تقوم به المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات لدول الخليج العربية واليمن وأهمية تعزيز مبدأ مكافحة المنشطات في الحركة الرياضية بدول مجلس التعاون واليمن بين دول العالم.

واستمع معالي الشيخ وزير الشؤون الرياضية خلال اللقاء إلى برامج المنظمة في مجال تأهيل وتدريب الكوادر الخليجية القادرة على تمثيلها في مكافحة المنشطات وأهمية التنسيق حول تفعيل مشاركة السلطنة فيها وفرص التعرف على الخبرات التخصصية والتي يمكن الاستعانة بها في تطبيق البرامج التأهيلية للمتخصصين.

فيما أعرب أعضاء المنظمة الإقليمية لمكافحة المنشطات عن سعادتهم لزيارة السلطنة وحفاوة الاستقبال وعلى أهمية تعزيز التنسيق المتبادل بين المنظمة واللجنة العمانية لمكافحة المنشطات والذي أصبح يؤتي ثماره بشكل متتابع .

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