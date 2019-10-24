كتيبة الفهدي تهزم الصعوبات وتبلغ نهائيات آسيا للصالات

الرؤية – وليد الخفيف

تأهل منتخبنا الوطني لكرة القدم للصالات إلى نهائيات كأس آسيا التي تستضيفها تركمانستان في شهر فبراير 2020، وذلك بعد فوزه على منتخب الإمارات 5 /1 في التصفيات المقامة حاليًا بالعاصمة البحرينية المنامة.

وينتظر المنتخب الوطني للصالات المنتخب الذي سيُلاقيه في الدور القادم بعد تحديد المراكز للفرق المتأهلة.

ويعد تأهل المنتخب إلى نهائيات آسيا بمثابة نجاح كبير في ظل الصعوبات التي واجهته، فلم يخض المنتخب مباريات ودية، ولم تتوفر له معسكرات خارجية أسوة بمنافسيه، فعطاء لاعبيه، ورغبتهم العالية، ومهارتهم التي طوعها مدربهم الكفء يونس الفهدي كانت سلاحهم لإتمام المهمة بنجاح.

وقال مدرب المنتخب يونس الفهدي، إن الاتحاد لم يوفر علاوة سفر أو مكافآت مالية أو نثرية بسيطة على الأقل للاعبين.

وأكدت مصادر لـ « الرؤية» أنَّ الاتحاد العماني لكرة القدم يمر بضائقة مالية صعبة على مستوى السيولة.