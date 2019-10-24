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في الأسبوع السادس من الدوري

صحار يقلب الطاولة على الرستاق ويهزمه 2-1

الخميس 24 أكتوبر 2019 08:48 ص بتوقيت مسقط

صحار يقلب الطاولة على الرستاق ويهزمه 2-1

 

الرؤية- أحمد السلماني

قلب صحار الطاولة على الرستاق بتفوقه المثير 2 / 1 في اللقاء الذي جمعهما بالمجمع الرياضي بالرستاق ضمن مباريات الأسبوع السادس من دوري الأضواء وسط سخط الجماهير العنابية التي خرجت غاضبة بعد تلقي فريقها للخسارة الثانية تواليا.

بداية مثيرة وقوية للرستاق في محاولة لاستخلاص هدف مبكر يربك التماسيح، وتحقق له ذلك بعد أن تهادت الكرة للمتقدم عصام الصبحي سددها قوية ترتطم بالعارضة يكملها المحترف لقمان في مرمى داؤود الكحالي معلناً التقدم للرستاق في الدقيقة السادسة.

بعدها نشط صحار ولعب في ملعب الرستاق الذي تراجع لاعبوه للدفاع غير المبرر لتضيع فرص عديدة للضيوف وخاصة التمريرات الذكية للقائد حسن العجمي كانت كفيلة بالخروج متعادلين لولا الرعونة أمام مرمى المهند حارس الرستاق وتألق صخرة الدفاع يوسف المعمري.

 

وواصل صحار ضغطه منذ بدايات الشوط الثاني بتنويع هجماته من الأطراف والعمق مستغلا حالة الارتباك في دفاعات الرستاق مع التحركات الخطرة ومهارة حسين خسرو كما وضاعف نزول يعقوب عبدالكريم من الفاعلية الهجومية لصحار ليباغت يوسف المعمري مرمى فريقه بهدف بلعبه كرة سكنت الشباك معلناً التعادل، فيما اكتفى الرستاق في هذا الشوط بهجمات خجولة واجتهادات نجمه عمر الفزاري.

واستمر صحار في أدائه الكبير، وتمكن مهاجمه العائد للتألق يعقوب عبد الكريم من إحراز هدف التقدم بتسديدة قوية سكنت سقف مرمى العنابي، حاول بعدها الرستاق العودة في المباراة، ولكن بلا جدوى مع الكثافة الدفاعية لصحار الذي قلب الطاولة على الرستاق في شوط المباراة الثاني.

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