48 ساعة على يوم التصويت

الرؤية - مدرين المكتومية

بدأ العد التنازلي ليوم التصويت في انتخابات أعضاء مجلس الشورى للفترة التاسعة؛ حيث لم يتبقَّ سوى أقل من 48 ساعة على ذلك اليوم المقرَّر الأحد المقبل، وتبدأ عملية التصويت الإلكتروني في جميع المراكز الانتخابية بالولايات ومراكز الانتخاب الموحدة، اعتبارا من الساعة السابعة صباحاً وحتى الساعة السابعة مساءً.

واجتمعتْ اللجنة العليا للانتخابات، أمس، برئاسة فضيلة الدكتور خليفة بن محمد بن عبدالله الحضرمي نائب رئيس المحكمة العليا رئيس اللجنة، وبحضور أعضائها؛ حيث جرى الوقوف على إجراءات التصويت عن بُعد الذي أُجرِي يوم السبت 19 أكتوبر الجاري؛ من خلال تطبيق التصويت عن بُعد، كما اطَّلعت على الاستعدادات اللازمة لسير عملية الانتخاب يوم الأحد المقبل.

وفي الأثناء، أعلنت وزارة التربية والتعليم تعطیل دوام الطلاب بالمدارس الحكومية يوم الأحد المقبل؛ في إطار الاستعدادات للانتخابات، وانطلاقًا من حرص الوزارة على سير هذه الانتخابات بصورة تعزز المشاركة المجتمعية في مسيرة النهضة المباركة.