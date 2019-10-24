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الشراكة والمسؤولية الاجتماعية

الخميس 24 أكتوبر 2019 08:24 ص بتوقيت مسقط

الشراكة والمسؤولية الاجتماعية

 

أيام قليلة تفصلنا عن انطلاق أعمال الدورة الثالثة من المنتدى العُماني للشراكة والمسؤولية الاجتماعية، والذي سيمثِّل لأول مرة "منصة لتوقيع الشراكات وإطلاق المبادرات"، وبمُشاركة محلية وعربية وأجنبية واسعة، تستهدف حشد الآراء والمقترحات الخاصة بآليات تطبيق المسؤولية الاجتماعية للشركات.

المنتدى -الذي ينطلق يوم 30 أكتوبر الجاري، ويستمر لمدة يومين- يضع ضِمن قائمة أولوياته هذا العام تعزيز استدامة مشروعات المسؤولية الاجتماعية، وتبادل الخبرات للارتقاء بمستويات الأداء المجتمعي؛ بهدف ضمان أكبر قدر من الاستفادات الوطنية. وجديد الدورة الثالثة أنه خلال أعمال المنتدى سيتم الكشف عن منصة تشاركية لإطلاق المبادرات المجتمعية، كخطوة أولى للتحول إلى "الشبكة الإعلامية للمسؤولية الاجتماعية"، والتي تُطلقها جريدة "الرؤية"، كشبكة إعلامية وطنية للإسهام في صياغة أولويات مشاريع القطاع الخاص وفق أسس المسؤولية الاجتماعية.

إن جهود المسؤولية الاجتماعية والعمل على استدامتها باتت ركيزة أساسية وضرورة رئيسية في عملية التخطيط التنموي، وهو ما يؤكد دور هذا المنتدى في حشد الجهود الرامية إلى تنظيم أولويات الشركات فيما تقوم به من مشاريع المسؤولية الاجتماعية.

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