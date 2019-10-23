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العبيداني يستقبل رئيس أركان القوات الجوية الهندية

الأربعاء 23 أكتوبر 2019 08:46 م بتوقيت مسقط

العبيداني يستقبل رئيس أركان القوات الجوية الهندية

 

مسقط- الرؤية

استقبل اللواء الركن طيار مطر بن علي العبيداني قائد سلاح الجو السلطاني العماني بنادي الشفق ظهر يوم الأربعاء الفريق أول طيار راجيش كومار سنج رئيس أركان القوات الجوية بجمهورية الهند الصديقة الذي يزور السلطنة حاليا والوفد المرافق له.

وتم خلال اللقاء تبادل الأحاديث الودية ووجهات النظر، ومناقشة عدد من الأمور في المجالات العسكرية ذات الاهتمام المشترك. حضر المقابلة العميد الركن طيار ناصر بن سعيد السعدي مدير عام العمليات والعميد الركن جوي عامر بن علي آل خليفين مدير عام الإدارة والموارد البشرية بقيادة سلاح الجو السلطاني العماني، والملحق العسكري بسفارة جمهورية الهند بمسقط.

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