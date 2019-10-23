افتتاح سوق الأسماك المطور بسمائل في نوفمبر

نزوى - الرؤية

تستعدُّ ولاية سمائل بمحافظة الداخلية لافتتاح سوق الأسماك، تزامنا مع احتفالات السلطنة بالعيد الوطني التاسع والأربعين المجيد، بعد إعادة تأهيله وتطويره بتكلفة إجمالية بلغت حوالي 75 ألف ريال.

وقال يحيى بن خلفان الحديدي مدير دائرة تنظيم الأسواق السمكية بوزارة الزراعة والثروة السمكية: إنَّ تطوير وتأهيل سوق الأسماك بولاية سمائل يأتي في إطار خطة الوزارة لتطوير وتأهيل منظومة الأسواق السمكية في السلطنة وبناء أسواق جديدة لرفع جودة الأسماك المتداولة، وتوفير فرص عمل للمواطنين وجعلها منطقة جذب للمتسوقين.

وأكدت المهندسة هدى بنت باروت الريامية المشرفة على المشروع، الانتهاء من أعمال التطوير والتأهيل للسوق، والذي بلغت مساحته 530 مترا مربعا، وسيباشر الباعة عملهم في نوفمبر المقبل.