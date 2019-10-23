اتفاقية لإصدار تراخيص "المنطقة الحرة بصلالة" إلكترونيا

صلالة - الرؤية

وقَّعت وزارة التجارة والصناعة اتفاقية تحديد مُستوى الخدمة بين مركز خدمات الاستثمار بالوزارة، والمنطقة الحرة بصلالة، بشأن الربط الإلكتروني مع بوابة "استثمر بسهولة". وقع الاتفاقية من جانب الوزارة: المهندس إبراهيم بن سعيد المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، ومن جانب المنطقة الحرة بصلالة: علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة.

وقال المهندس إبراهيم المعمري الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار بوزارة التجارة والصناعة، إنَّ توقيع الاتفاقية يأتي ضمن خطة المركز لاستكمال ربط الجهات الحكومية والخاصة في بيئة الأعمال بالسلطنة من خلال منصة إلكترونية واحدة، هي: "بوابة استثمر بسهولة"، ويبلغ عددها نحو 72 جهة حكومية وخاصة. ويهدف الربط الإلكتروني مع المنطقة الحرة بصلالة إلى تسهيل الإجراءات وجذب الاستثمارات للسلطنة ليُسهم في دعم قطاع الاستثمار، وسيتم إصدار تراخيص الأنشطة التي سيكون موقع ممارستها في المنطقة الحرة بصلالة عبر "بوابة استثمر بسهولة".

وأضاف الرئيس التنفيذي لمركز خدمات الاستثمار أنَّ المركز يعمل في المرحلة المقبلة على تفعيل الربط الإلكتروني مع الجهات الحكومية المعنية بإصدار التراخيص؛ ومن ضمنها: بلدية مسقط، ووزارة البلديات الإقليمية وموارد المياه، والهيئة العامة للدفاع المدني والإسعاف، والمؤسسة العامة للمناطق الصناعية (مدائن)؛ مما يُتيح للمستثمرين تقديم طلباتهم إلكترونيا والتعرف على كل الاشتراطات المطلوبة بكل شفافية من خلال البوابة دون الحاجة لزيارة جهة إصدار الترخيص.

من جانبه، قال علي بن محمد تبوك الرئيس التنفيذي للمنطقة الحرة بصلالة، إنَّ التوقيع على هذه الاتفاقية مع مركز خدمات الاستثمار في تعزيز خدمات الربط الإلكتروني، سيرفع من تنافسية المنطقة الحرة في استقطاب استثمارات أجنبية مباشرة للسلطنة. وتعدُّ خُطوة مباركة لجهود السلطنة لتسهيل الاعمال التجارية. وسعداء بأن تكون المنطقة الحرة بصلالة أول منطقة حرة بالسلطنة تبدأ في تطبيق إصدار التراخيص إلكترونيًّا للاستثمارات بالمنطقة. والذي سيمكُن المستثمر من تقديم طلب ترخيص النشاط عبر المحطة الواحدة بالمنطقة الحرة بصلالة وسيجري إصدار الترخيص مباشرة له.