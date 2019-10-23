البنك الوطني شريك استراتيجي لمؤتمر "المناطق الاقتصادية والحرة"

مسقط – الرؤية

شارك البنك الوطني العماني في رعاية مؤتمر عُمان للمناطق الإقتصادية والحرة 2019 كشريك مالي استراتيجي. وعقد المؤتمر تحت رعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري، رئيس مجلس الدولة، وبحضور عدد من أصحاب السمو والمعالي والسعادة.

ونظمت الهيئة العامة لترويج الاستثمار وتنمية الصادرات (إثراء) المؤتمر بهدف التركيز على المناخ الاستثماري الجذاب في السلطنة. وعقد المؤتمر في مركز عمان للمؤتمرات والمعارض بحضور ممثلين من أكثر من 25 دولة من مختلف أنحاء العالم.

وقال حسن عبد الأمير شعبان، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية الحكومية في البنك الوطني العُماني: نفتخر بدعم المؤتمر المهم للمرة الثانية ونؤكد من خلاله أن التزامنا لا يقتصر على توفير حلول مصرفية مبتكرة للشركات والمستثمرين في المناطق الحرة بالسلطنة فحسب، بل لنعزز جهودنا تجاه المستثمرين لرفدهم باستشاراتنا وخططنا المالية، وقمنا أيضا بدعوة المشاركين لزيارة المبنى الرئيسي للبنك الوطني العماني وتنظيم حفل استقبال وعشاء تحت رعاية معالي يحيى بن سعيد الجابري – رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لترويج الإستثمار وتنمية الصادرات (إثراء).

وشارك ناصر بن سالم الراشدي، المدير العام ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية التجارية لدى البنك الوطني العماني، في إحدى الحلقات النقاشية التي انعقدت خلال المؤتمر وركز فيها على الدور الإيجابي الذي يلعبه القطاع المصرفي في دعم المشاريع الاقتصادية الكبرى في السلطنة.